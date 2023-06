US Open: Gordon Sargent ชนะต่ำในลอสแองเจลิสแม้ว่าจะมีความผิดพลาดในหลุมที่ 18

Gordon Sargent คว้ารางวัลสมัครเล่นระดับต่ำอย่างเป็นทางการที่ US Open หลังจากไป 1 อันเดอร์ในบ่ายวันอาทิตย์ที่ Los Angeles Country Club สิ้นสุดสัปดาห์ที่น่าประทับใจสำหรับ Vanderbilt junior.S

“มันเป็นเป้าหมายของคุณในฐานะมือสมัครเล่น แค่เป็นมือสมัครเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมือสมัครเล่นมากมายในสัปดาห์นี้” ซาร์เจนท์กล่าว “มันมีความหมายมากและทำให้ฉันมีความมั่นใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นกอล์ฟสมัครเล่น”

ซาร์เจนท์ทำหกเบอร์ดี้ เจ็ดพาร์ และห้าโบกี้ในรอบสุดท้ายของเขา ผลงานของซาร์เจนท์น่าประทับใจเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาจากการพัตเข้าและออกที่หลุม 18 ที่เกือบจะสมบูรณ์แบบของเขา

“ไม่ได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาพักหนึ่งแล้ว แต่บางครั้งมันก็เป็นเช่นนั้น” เขากล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

จากคำกล่าวของเปาโลอูเก็ต ติ จากอีเอสพีเอ็น ถ้วยได้รับความเสียหายเล็กน้อยเนื่องจากกลุ่มก่อนหน้าซาร์เจนท์ดึงธงออกอย่างไม่ถูกต้อง ถ้วยได้รับการแก้ไขหลังจากพัตต์ตีกลับของซาร์เจนท์

Gordon Sargent ที่ US Open

แม้จะมีปัญหาในหลุมสุดท้าย อันดับของซาร์เจนท์ก็ไม่ได้รับผลกระทบ เขาปิดท้ายการแข่งขัน US Open ครั้งแรกด้วยผลงานที่มั่นคง เขาสามารถฟื้นโมเมนตัมได้หลังจากผ่านไป 5 ครั้งในรอบที่สามซึ่งเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดของเขา

ซาร์เจนท์จบสัปดาห์ที่ T39 ที่ 4 โอเวอร์ แม้ว่านั่นจะตามหลังวินวินด์แฮม คลาร์กผู้ชนะซึ่งเอาชนะรอรี แม็คอิลรอยเพื่อคว้าชัยชนะรายการเมเจอร์รายการแรกที่อายุไม่เกิน 10 ปีในสัปดาห์นั้น ซาร์เจนท์ยังคงเอาชนะมือสมัครเล่นคนอื่นๆ ที่ตัดแต้ม เบน คาร์ (+13), อัลดริช พอตกีเตอร์ (+15) ) และ Maxwell Moldovan (+17) ตามลำดับ

ซาร์เจนท์กำลังเพิ่มรางวัล US Open low am ของเขาในเรซูเม่ที่น่าประทับใจอยู่แล้วสำหรับนักเรียนอายุ 20 ปี เขาได้รับเลือกให้เป็น SEC Player of the Year ประจำปี 2023 และเป็นหนึ่งในเจ็ดมือสมัครเล่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน Masters ในปีนี้ ในฐานะอันดับ 1 ของการจัดอันดับนักกอล์ฟมือสมัครเล่นโลกในปัจจุบัน ซาร์เจนท์ยังมีโอกาสเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันวอล์กเกอร์คัพในปลายปีนี้