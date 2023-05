10 Use Cases ที่น่าสนใจในการใช้ AI กับการตลาด ไม่นานมานี้ เราอาจจะมอง AI เป็นแค่นวนิยาย SCI-FI ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงกับโลกเราได้ในเร็ววัน แต่ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้าน AI นั้นในปัจจุบัน เรื่องที่คิดว่าเป็นแค่ในนิยาย อย่างรถขับเองได้แบบอัติโนมัตินั้น เราก็เริ่มได้เห็นในชีวิตจริง ๆ กันแล้ว ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้น AI เริ่มเข้ามาอยู่รอบตัวเราแล้วผ่าน service ต่าง ๆ ที่เราใช้อยู่โดยรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวบ้าง และ AI กำลังมีบทบาทกับตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ

หลาย ๆ การสำรวจจากเมืองนอกนั้นพบว่าเกินกว่าครึ่งจากผลสำรวจนั้นใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แต่พวกเขายังไม่ทราบว่านั่นคือ AI ที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่ เนื่องจากเทคโนโลยีด้นา AI นั้นกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำงานแบบอัติโนมัติของระบบ AI ทำให้หลาย ๆ คนใช้มันไปโดยไม่รู้ตัว

สำหรับบทบาทของ AI ในแวดวงการตลาดนั้น ต้องบอกว่ามีการใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบันในหลาย ๆ กรณี ตั้งแต่การจัดเนื้อหาในระบบ internet , การทำ SEO หรือแม้กระทั่ง การใช้ email marketing นั้นก็มีส่วนที่ใช้ AI ในการทำงาน ซึ่งหลากหลายเครื่องมือเหล่านี้นั้น ก็ใช้งานได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไป

ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหล่านักการตลาดโดยเฉพาะ online นั้นสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยผ่านการโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพต่าง ๆ และไม่เพียงแค่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ทำให้เหล่านักการตลาดมีเวลามากขึ้นที่จะทำการวิเคราะห์ วางแผน ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนั้นแบรนด์ หลาย ๆ แบรนด์นั้นได้คิดนำใช้ AI มาช่วยในเรื่องการตลาดอยู่บ้างแล้ว

10 Marketing Use Cases for AI

1.Website Design

AI นั้นสามารถที่จะช่วยนักการตลาดได้ในหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่ process ต้น ๆ ของการวางแผนการตลาด เช่น การสร้าง Website

อาจจะสงสัยกันว่า AI มาช่วยในการสร้าง Website ยังไง มาดูตัวอย่างของ The Grid ที่ใช้ AI ชื่อว่า Molly ในการ design websites และ ยังมี platform “she” ที่สามารถทำงานได้ในรูปแบบเดียวกันคือเป็นการ design website ด้วย AI ซึ่งถ้าเทียบกับการสร้าง Website จริง ๆ นั้นเราต้องมีการจ้าง team developer หรือ Software Engineer ในการสร้าง website ซึ่งอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากรวมถึงค่าดูแลรักษาที่ต้องจ่ายรายปีให้เหล่า Engineer เหล่านี้อีก แต่ The Grid นั้นสามารถ start ด้วย budget เพียง 100$ ต่อปีเท่านั้นสำหรับ 1 website

2.Content Creation

เหล่า content writers หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่างานของพวกเค้านั้นปลอดภัยไม่น่าจะถูกแย่งงานจาก AI แน่ ๆ แต่ไม่ใช่แล้วในปัจจุบัน ตัวอย่าง tools เช่น Wordsmith หรือ Quill เป็น tools ที่ใช้ AI ในการช่วยเหลือในการ Create Content โดยรูปแบบการสร้างนั้นจะเป็น template ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ กำหนด keyword ที่ต้องการ ซึ่ง tools เหล่านีจะช่วย create content ซึ่งแทบดูไม่ออกว่า content เหล่านี้นั้นถูกเขียนขึ้นมาโดย AI

ซึ่งหลังจากนั้น นักการตลาดก็สามารถที่จะแก้ไขเนื้อหาที่ถูกสร้างโดย AI โดยใช้ Hemingway App ซึ่งเป็น AI แบบง่าย ๆ ที่จะช่วยปรับแต่งเรื่องบทความให้กระชับขึ้น จะมีการ hilight ประโยคที่มีความซับซ้อนที่มีการสร้างจาก AI และทำการแนะนำตัวเลือกประโยคอื่น ๆ ให้ใช้แทน เพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์ขึ้น ดังตัวอย่าง

3.Content Curation

เราได้เห็นการใช้ AI กับ Content Curation ตัวอย่างของ Netflix เมื่อคุณได้ดู Series ที่คุณประทับใจมาก ๆ และเมื่อดูจนจบนั้น ระบบของ Netflix ก็จะแนะนำ series เรื่องอื่น ๆ ที่คุณไม่ควรพลาดดูต่อไป ซึ่งนี่คือตัวอย่างของพลังของ AI ใน Content Curation

Brand อย่าง Netflix หรือ Amazon นั้นก็ไม่พลาดในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้าง engagement ให้อยู่กับระบบตัวเองต่อไป เพื่อสร้างพลังในการดึงดูดให้ลูกค้านั้นสมัครสมาชิก หรือ ต่อสมาชิกของบริการของตัวเองต่อไป หรือใน AI ที่มีความซับซ้อนอย่าง IBM Watson นั้นก็มีความสามารถในลักษณะเดียวกันที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า และสามารถแนะนำบริการ หรือ content ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละราย

Under Armour เป็น Brand หนึ่งที่ใช้ข้อมูลของ Watson ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า แล้วนำมาปรับแต่ง message ที่จะทำการส่งต่อไปให้กับลูกค้า ส่วน San Francisco Museum of Modern Art ใช้บริการของ “artbot” ที่สามารถระบุชนิดของงานศิลปะรวมถึงตัวอย่างงานให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะส่งข้อมูลข้อความ Request ชนิดของงานศิลปะที่ต้องการได้

4.Search

คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก google กับพลังการแห่งการ Search ของ google ซึ่งเบื้องหลังของงานด้านการ Search ของ google นั้น AI เป็นเบื้องหลังที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประสิทธิภาพในการ Search ของ google ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการสร้างและ optimize content ของนักการตลาดทั่วโลก ซึ่งต้องปรับไปตาม Search Engine Optimizaion หรือ SEO และ Google’s RankBrain

นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าง Amazon Echo , Google Home , Apple’s Siri และ Microsoft Cortana นั้น ทำให้การ Search เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกเพียงแค่กดปุ่มและสั่งงานด้วยเสียง ซึ่งเหล่านี้นั้นทำให้สื่อให้เห็นว่ารูปแบบของการ Search นั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปเช่นกัน แทนที่จะพิมพ์คำว่า “ร้านอาหารย่านสีลม” แล้วกดปุ่มค้นหา ผู้ใช้อาจจะสอบถามกับอุปกรณ์เหล่านี้เพียงว่า “คืนนี้ฉันควรไป dinner ที่ไหนดี” แทน

สำหรับ RankBrain ของ Google นั้นใช้เทคนิคของ machine-learning ในการสร้างผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งพลังของ AI นั้น สามารถให้ผลการค้นหาที่ดีที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความของรูปแบบภาษา เช่น เมื่อเรา search คำว่า “president” ด้วย google ในสหรัฐอเมริกา RankBrain นั้นจะตีความว่าเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลเท่านั้น

ซึ่งนักการตลาดก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ Algorithm เหล่านี้ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับนโยบายของ google ซึ่งก็เนื่องมาจากการพัฒนาความสามารถขึ้นมาเรื่อย ๆ ของ AI นั่นเอง

5.Marketing Automation

หลาย ๆ แบรนด์เริ่มใช้พลังของ AI ในการปรับแต่ง marketing emails โดยใช้พื้นฐานของการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และเพิ่มการ engage กับ แบรนด์เพิ่มมากขึ้น และทำการเปลี่ยนจาก engagement ให้มาซื้อสินค้ากับแบรนด์

Tool อย่าง Boomtrain นั้นทำให้แบรนด์สามารถที่จะส่งรูปแบบของ newsletters โดยอาศัยพฤติกรรมของลูกค้าโดยการใช้ AI ในการวิเคราะห์ เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย และทำให้เกิดการ interact กับแบรนด์ได้

ส่วนบริการ Online อย่าง Adore Me นั้นใช้ Optimove‘s ซึ่งเป็น AI ที่ช่วยในการแบ่งประเภทของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสมัครรับบริการของลูกค้าผ่านทาง membership pricing program ของ Adore Me ซึ่ง AI ตัวนีนั้นจะทำการปรับแต่ง Content ที่จะส่งให้ลูกค้าทาง Email , text message หรือ notification ผ่าน app ซึ่งการแบ่งกลุ่มของลูกค้าและทำการ contact กับลูกค้าผ่านทางบริการต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ช่วยให้ Adore Me เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของ monthly recurring revenue (MRR) , average sales price (ASP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในประสิทธิภาพในการทำการตลาดผ่านเครื่องมือต่าง ๆ กับลูกค้า

ซึ่งเมื่อรูปแบบการทำตลาดแบบอัติโนมัติเหล่านี้สามารถทำโดยใช้ AI ได้แล้วนั้น ก็จะทำให้งานต่าง ๆ ของนักการตลาดลดน้อยลง และมีเวลาที่จะสามารถสร้าง target market ใหม่ ๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้าเพิ่มได้

6.Social Media

ต้่องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ที่ social media ในปัจจุบันอย่าง facebook นั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อผู้คนกว่าพันล้านคนเข้าด้วยกัน และมี share เรื่องราวระหว่างกัน ซึ่งเป็นระบบที่ทรงพลังอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่า social media นั้นได้ทำให้รูปแบการทำตลาดได้เปลี่ยนไปจากอดีต จากสื่อที่เป็น สื่อที่ mass อย่าง TV หรือ วิทยุ นั้นบัดนี้ ได้ลดอิทธิพลต่อผู้ชมลงไปแล้ว เนื่องจากคนรุ่นใหม่ ๆ หันไปเสพสื่อทาง social media กันหมด นักการตลาดทั้งหลายจึงต้องมีการปรับตัว ซึ่งแน่นอนว่า ผู้คนที่ลงโฆษณานั้นต้องการประโยชน์จากความนิยมของสื่อ social media

ซึ่ง Platform ใหญ่ ๆ อย่าง Facebook , Instragram หรือ Twitter นั้น user สามารถที่จะ hide ในส่วนของ ads ที่ user ไม่ถูกใจได้อย่างไม่ยากเย็น ซึ่งก็เพื่อเป็นข้อมูลให้เหล่า platform ต่าง ๆ เหล่านี้มาปรับปรุงรูปแบบการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างข้างล่างจะแสดงว่าเราสามารถที่จะ hide ad จาก facebook ได้แค่เพียง 2 click

ซึ่ง Platform เหล่านี้นั้นต่างใช้ข้อมูล insights เพื่อทำการปรับปรุง การทำงานของ news feed ให้เหมาะกับ user แต่ละราย และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงโฆษณาด้วย เพราะไม่ต้องมานั่งเสียเงิน หรือ เสียเวลากับ user ที่ไม่ได้ชอบ brand หรือ service เหล่านั้น

Platform ใหญ่อย่าง Facebook นั้นใช้ AI ในการป้องกันไม่ให้ website ต่าง ๆ นั้นทำการ share เนื้อหาที่ให้ประสบการณ์ที่แย่กับผู้ใช้งาน และใช้ AI ในการ learning รูปแบบของ website ที่มีคุณภาพต่ำ เช่นพวก web clickbait หรือ เว๊บที่มีเนื้อหาเพียงน้อยนิด ซึ่งเป็นเหล่านี้ล้วนเป็น link ที่ไม่มีคุณภาพ และมีโอกาสสูงที่จะถูกลด traffic ลงใน News Feed

7.Images

เราอาจจะได้เห็น Features บางอย่างของ Snapchat Social Media น้องใหม่มาแรงที่ใช้พลังของ AI image recognition เช่นการเปลี่ยนหน้าเราสลับหน้ากับสัตว์เลี้ยงของเรา ซึ่งล้วนมาจากพลังของ AI แทบทั้งสิ้น ซึ่ง Image นั้นก็ทำให้การสื่อสารทางการตลาดของ Brand ต่าง ๆ มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น

แม้เราจะเห็นเป็น Features ที่ใช้งานง่าย ๆ แต่ ผ่านระบบการทำงานที่ซับซ้อนทาง Computer Algorithm ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Neural Network ในการระบุรูปทรงบนใบหน้า รวมถึงใช้เทคโนโลยีของ AR หรือ Augmented Reality มาช่วยในการทำงาน ซึ่งช่วยให้ Brand ต่าง ๆ นั้นสามารถติดต่อกับกลุ่มลูกค้าของตนได้แบบ Specific มากยิ่งขึ้น เมื่อ user เหล่านี้ใช้เวลาอยู่บนโลก online หรือในโลกของ social media

8.Advertising

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ใช้บริการลงโฆษณาผ่าน GoogleAdWords นั้น ต้องบอกว่า คุณกำลังใช้งาน AI อยู่ ซึ่งรูปแบบของ automated bidding system ของ GooglAdWords นั้น นักการตลาดสามารถที่จะ bid ในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของราคา cost per click (CPC) ซึ่งทำให้สามารถที่จะได้ผลของ Ads ในการแสดงในหน้าผลค้นหาของ user ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และในตอนนี้นั้น Adgorithms ที่พัฒนาจาก AI ซึ่งมีชื่อว่า Albert สามารถที่จะรวบรวม Marketing Campaigns ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น email , searh engine หรือ Social media โดยสามารถที่จะจัดการ bidding , management หรือ execution ads ให้กับทั้ง campaigns ได้ผ่านโปรแกรมเพียงแค่ตัวเดียว

ซึ่งเหล่านักการตลาด สามารถที่จะใช้ Albert ในการจัดการ campaigns โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ระบุ Geographic Area ได้ โดย Albert ซึ่งเป็น AI สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ และสามารถที่จะวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการทำการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Harley-Davidson of NYC ได้เริ่มใช้ Albert และทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 3 เท่าภายในสัปดาห์เดียวเท่านั้น ซึ่ง Albert นั้นสามารถทำยอดขายมอเตอร์ไซต์เพิ่มขึ้นได้ถึง 40% และเพิ่มยอดผู้เข้าชม website ได้ถึง 566% เลยทีเดียว

9.Chatbots

หลาย ๆ แบรนด์ เริ่มมีการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงโดยใช้ messenging apps เช่น WhatsApp , Facebook Messenger หรือ Line ซึ่ง messenging app เหล่านี้นั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทกับลูกค้า ซึ่งลูกค้าโดยทั่วไปก็จะมีการสื่อสารกับเพื่อน หรือ เพื่อนร่วมงานผ่านทาง app เหล่านี้เป็นเรื่องปรกติอยู่แล้ว ซึ่งบางทีเหล่า Brand ทั้งหลายนั้นก็ต้องตอบคำถามหลาย ๆ คำถามซ้ำไปซ้ำมา และต้องคอย online ตลอดเวลาเพื่อคอยตอบปัญหาเหล่านี้ของลูกค้า

ซึ่ง Chatbots นั้นจะทำให้ process ที่ยุ่งยากและน่าเบื่อเหล่านี้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น GrowthBot เป็น Chatbots ที่ใช้ AI ในการตอบปัญหาที่เดียวกับการขายอย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถที่จะทำงานเหล่านี้ได้แบบอัติโนมติ รวมถึงสามารถที่จะระบุคำถามในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของ Brand สามารถที่จะตอบคำถามเชิง Technical ได้อย่างรวดเร็ว โดยแทบไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน

ซึ่ง Chatbots ที่มีความสามารถอย่าง GrowthBots นั้นได้ช่วยเหลือเหล่านักการตลาด หรือ นักขายในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือสามารถที่จะช่วยวิเคราะห์คู่แข่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

10.Sales Handoff

และในที่สุดแล้วนั้น เมื่อเหล่านักการตลาดได้ทำการสร้าง Content ที่เพิ่มโอกาสในการขายได้แล้วนั้น ก็ต้องมีการทำงานร่วมกับเหล่านักขาย ซึ่ง AI ก็สามารถมาช่วยในจุดนี้ได้

Conversica ได้ทำการสร้าง AI ที่ใช้ชื่อว่า “Angie” ในการทำงานร่วมกัน บริษัท CenturyLink ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมคมนาคม ซึ่ง บริษัท CenturyLink นั้นต้องการที่จะระบุ ถึง Marketing Campaign ไหนที่มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุด จากบรรดา Campaign นับพันที่เหล่านักการตลาดได้สร้างสรรค์ออกมา ซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับนักขาย โดยสามารถที่จะระบุได้ถึง 40 campaign ที่มีโอกาสสร้างยอดขายได้ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเมื่อคำนวนออกมาแล้วนั้น เงินทุกดอลล่าร์ที่จ่ายให้ AI อย่าง “Angie” สามารถสร้างรายได้ถึง 20 ดอลล่าร์ ให้กับ CenturyLink เพราะ AI สามารถที่จะทำความเข้าใจกับ Email ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเหล่านักขาย เพื่อมาวิเคราะห์ Campaign ต่าง ๆ ได้ดีกว่ามนุษย์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถที่จะลดเวลา และ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายใน platform ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น