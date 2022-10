10 เมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ทั่วโลกที่คุณสามารถเยี่ยมชมโดยรถไฟ

มีบางอย่างเกี่ยวกับการโยกเยกของรถอย่างนุ่มนวล โลกที่ผ่านไป และเสียงฮัมของเครื่องยนต์ที่ต่ำซึ่งทั้งหมดมารวมกันเพื่อทำให้การเดินทางด้วยรถไฟเป็นโหมดการขนส่งที่โรแมนติกที่สุด แน่นอนว่าผู้โดยสารรายวันของคุณอาจไม่มีเสน่ห์แบบเดียวกัน แต่รถไฟที่ดึงออกมาจากคลังน้ำมันในเมืองเล็ก ๆ จะช่วยได้อย่างแน่นอน ต่อไปนี้คือเมืองเล็ก ๆ 10 แห่งทั่วโลกที่สร้างจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับการเดินทางที่แปลกใหม่ครั้งต่อไปของคุณ

Talkeetna, อลาสก้า

นั่งรถไฟสามชั่วโมงจากแองเคอเรจกับอลาสก้า เรล โร้ ด ไปยัง ทาลคีต นา หมู่บ้านเล็กหลังบ้าน (ประชากร: 1,200 คน) ซึ่งเป็นค่ายฐานของอุทยานแห่งชาติเดนาลี ที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือ เดนาลี ซึ่งแตะท้องฟ้า ที่ 20,320 ฟุต ย่านใจกลางเมืองเป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยมีอาคารที่มีอายุนับย้อนไปถึงช่วงต้นทศวรรษ 1900 รวมถึง ร้านทั่วไป ของ Nagley , Talkeetna RoadhouseและFairview Inn

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอลาสก้าจากช่างฝีมือท้องถิ่น จากนั้นเช็คอินที่Sheldon Chaletซึ่งเป็นที่พักสุดหรูในอุทยานแห่งชาติ Denali ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมแสงเหนือ

กรินเดลวัลด์ สวิตเซอร์แลนด์

สามารถเข้าถึงได้โดยรถไฟโดยรถไฟ Jungfrau ป้ายหยุดในGrindelwald Terminal อยู่ห่างจากเมืองที่มีชื่อเดียวกันนี้เพียงไม่กี่ก้าว เป็นที่ตั้งของ Jungfraujoch ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปและเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (แหล่งมรดกทางธรรมชาติแห่งแรกของภูมิภาคอัลไพน์) คาดว่าจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามในทุกทิศทาง

หากต้องการดื่มด่ำกับความงามของภาพยนตร์ ให้มุ่งหน้า 45 นาทีจากสถานีปลายทางไปยัง Eiger Glacier ธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะตกตลอดทั้งปี และที่ซึ่งคุณจะได้เห็นทิวทัศน์แบบ 360 องศาของฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ขอบคุณ ไปยัง เรือกอนโดลา Eiger Express tricableใหม่ของ Jungfrau Railway หรือเพียงแค่ปั่นจักรยานเสือภูเขาหรือเดินป่าไปยังน้ำตกที่อยู่ใกล้เคียงและทะเลสาบบนเทือกเขาแอลป์ที่มีภูเขา Eiger, Mönch และ Jungfrau เป็นฉากหลัง โพสต์ขึ้นท่ามกลางอากาศ อัน ศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาที่Romantik Hotel Schweizerhof , Bergwelt GrindelwaldหรือHotel Belvedere

อาโรซา สวิตเซอร์แลนด์

สำหรับสถานที่พักผ่อนในสวิตเซอร์แลนด์อีกแห่ง ใช้เส้นทาง Arosa Line ที่ระดับความสูง 3,000 ฟุตและ 16 ไมล์จากเมืองหุบเขา Chur ไปยังArosaซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร 2,267 คน ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอลป์ของสวิส การนั่งรถไฟ เรเทียนที่สวยงาม ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง และทำให้นักเดินทางพึงพอใจด้วยทิวทัศน์ของภูมิทัศน์ของภูเขาชานฟิกก์และสะพานลอยแลงวีเซอร์ที่อยู่สูงเหนือแม่น้ำเพลซูร์ เมื่อคุณมาถึงสถานีรถไฟ Arosa คุณจะอยู่ในใจกลางเมืองและอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้จากโรงแรมหลายแห่ง

พักที่Tschuggen Grand Hotel (ขับรถประมาณ 5 นาทีหรือเดิน 20 นาทีจากสถานีรถไฟ) ซึ่งมีสปาที่สวยงามและร้านอาหารสี่แห่ง โรงแรมยังมาพร้อมกับการเข้าถึงTschuggen Expressซึ่งเป็นรถเคเบิลที่สงวนไว้สำหรับผู้เข้าพักเท่านั้น

กระโดดขึ้นเรือและเดินทางไปยังImatraซึ่งเป็นด่านหน้าที่มีผู้อยู่อาศัย 27,000 คนในฟินแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากเฮลซิงกิประมาณ 160 ไมล์ ใช้บริการรถไฟความเร็วสูง InterCity รายวัน จากสถานีรถไฟกลางเฮลซิงกิไปยังสถานีรถไฟกลาง Imatra ซึ่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งและจะพาคุณไปชมทิวทัศน์ของทะเลสาบที่วาววับและป่าไม้เขียวขจีตลอดทาง ใน Imatra คุณจะพบกับโอเอซิสที่สุกงอมสำหรับผู้ชื่นชอบการผจญภัยด้วยเส้นทางเดินป่าที่เริ่มต้นภายในเขตเมือง

ประเภทในร่มยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์มากมาย เช่นCulture House VirtaและImatra Modern Art Museumและสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม เช่นChurch of the Three Crossesโดยสถาปนิก Alvaro Aalto และImatran Valtionhotelliซึ่งเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นในปี 1903 ซึ่งมีลักษณะคล้ายปราสาทยุคกลาง

เมืองคาชิมะ ซากะ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 27,915 คนเมืองคาชิมะมีชื่อเสียงในด้านโรงหมักสาเก และการเปิดฮามะบาร์ในปี 2564 ซึ่งเป็นบาร์สาเกแห่งแรกของญี่ปุ่นบนชานชาลารถไฟ ซึ่งเปิดที่สถานีฮิเซ็นฮามะ เมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดคือเมืองซากะ เพื่อไปยังเมืองคาชิมะ ให้นั่งรถไฟธรรมดาบนสายนางาซากิ 40 นาที

จากสถานี Hizen-Hama ใช้เวลาเดิน 6 นาทีไปยังHizen Hamashukuซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงหมักสาเกที่ดีที่สุด รักษารูปแบบสาเกไว้อย่างเต็มที่และจองการเข้าพักที่Onyado Fukuchio ซึ่งเป็นโรงแรมระดับหรูที่ดำเนินการโดยโรง หมักสาเกNabeshima ขณะเดินไปตามถนนในย่าน Hizen Hamashuku ให้ดื่มคาเฟอีนเพิ่มที่Glad Coffeeหรือเครื่องดื่มชูกำลังที่Hizen-yaซึ่งขายเหล้าสาเก โชจู และจินญี่ปุ่น

ลินเดา ประเทศเยอรมนี

เมือง ลินเดา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของบาวาเรียในเขตทะเลสาบคอนสแตนซ์ (หรือที่รู้จักว่า ” โบเดน ซี”) หมู่บ้านเก่าแก่บาวาเรียมีประชากรน้อยกว่า 3,000 คน โดยมีบ้านลินเดามากกว่าซึ่งรองรับผู้คนได้ประมาณ 25,000 คน ป้ายจอดคือสถานี Lindau Reutinอยู่ห่างจากมิวนิกหรือซูริกประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถไฟหรือรถยนต์

สิ่งที่ดึงดูดใจอย่างแท้จริงบนเกาะลินเดาคือปัจจัยแห่งการพักผ่อน ไม่ว่าคุณจะชื่นชมวิวจากประภาคารนิวไลท์เฮาส์ ประภาคารห้าชั้นที่มองเห็นทะเลสาบคอนสแตนซ์อันเงียบสงบ หรือเพลิดเพลินกับการล่องเรือบนน้ำมาทั้งวัน ผู้ที่ชื่นชอบสัตว์กินเนื้อสามารถลิ้มรสเหล้าที่เป็นตัวเอกได้เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสำหรับไร่องุ่น ลองชิมไวน์แบบส่วนตัวที่Teresa Deufelแม้ว่าคุณจะไปเยี่ยมชมโรงกลั่นเหล้าองุ่นเล็กๆ แถวๆ ทะเลสาบก็ไม่ผิด คืนความกระปรี้กระเปร่าที่ สปา Therme Lindauและซึมซับสู่อ้อมกอดอันหรูหราของHotel Bayerischer Hofซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวบนชายฝั่ง

เยมาสซี, เซาท์แคโรไลนา

เยมาสซี เมืองที่มีประชากรประมาณ 1,000 คน มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย หากต้องการมาที่นี่ ให้นั่งรถแอมแทร็คจากชาร์ลสตันแล้วออกไปทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สำรวจสถานที่ถ่ายทำ Forrest Gumpเพื่อชมซากปรักหักพังโบสถ์ Old Sheldonในเมือง

เมื่อท้องของคุณร้อง ให้ไปที่Fletcher Findsเพื่อค้นหาเมนูยอดฮิตอย่างสลัดมันฝรั่ง ปลาลิ้นหมาทอด และมิลค์เชค นอกจากนี้เรายังเป็นแฟนของบริษัท แคโรไลนาไซเดอร์สำหรับโซดาวินเทจที่สดชื่น ไซเดอร์ ถั่วลิสงต้มร้อน คุกกี้ช็อกโกแลตชิป หรือทั้งหมดที่กล่าวมา เมื่อถึงเวลานับแกะ ให้พักในที่พักพร้อมอาหารเช้าสุดหรูที่The Inn at Cotton HallหรือCuthbert House Innคฤหาสน์ริมน้ำในบริเวณใกล้เคียง Beaufort

Tequila, ฮาลิสโก, เม็กซิโก

เสียงรถไฟ Tequila ที่ดื่ม ได้ไม่อั้นเป็น อย่างไร ? หากคุณพยักหน้า ใช่ ถึงเวลาออกเดินทางสู่Tequilaเมืองที่มีประชากรประมาณ 31,000 คน ผ่านJose Cuervo Expressซึ่งให้บริการทุกวันเสาร์เว้น ออกเดินทางเวลา 9.00 น. จากกวาดาลาฮารา ซูมผ่านดอกโคมสีน้ำเงินซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ฟิลด์ เลือกใช้ Elite Wagonของ Jose Cuervo Express ที่มีแถบเปิดและหน้าต่างบานใหญ่เพื่อเสริมการเดินทาง ในเตกีลา คุณสามารถเข้าร่วมในนิทรรศการจิมาดอร์ (ชาวนาหางจระเข้ที่แสดงการเก็บเกี่ยวหางจระเข้) เยี่ยมชม Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo และโรงกลั่น La Rojeña ของ Jose Cuervo และชิมเตกีลา natch

สำหรับการค้างคืน ให้เช็คอินที่Casa Sallesซึ่งเป็นโรงแรมบูติกขนาด 25 ห้อง พร้อมสระว่ายน้ำถัดจากโรงกลั่น La Guarreña หรือลองใช้Hotel Solar de las Animasที่มีสกายบาร์ สระว่ายน้ำ และวิวภูเขาไฟที่อยู่ใกล้เคียง

Ouchi-juku, Tohoku, ญี่ปุ่น

เดินทาง ไปยังOuchi-jukuผ่านสถานี Yunokami Onsen เป็นช่วงระยะการเดินทางเล็กน้อย แต่น้ำผลไม้ก็คุ้มค่าที่จะบีบในจุดหมายนี้

จากโตเกียว ขึ้นรถไฟไปยังสถานี Koriyama และเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย Banetsu West ไปยังสถานี Aizu-Wakamatsu จากนั้น เปลี่ยนไปขึ้นรถไฟไอสึไปยังสถานียุโนะคามิออนเซ็น Ouchi-juku อยู่ห่างออกไปประมาณ 10 นาทีโดยรถแท็กซี่หรือรถประจำทาง เพื่อเพิ่มความสนุกในการเดินทาง นักเดินทางสามารถรวมรถไฟหัวกระสุนและFruitea Fukushimaซึ่งเป็นหนึ่งในรถไฟ Joyful ที่ดำเนินการโดย Japan Rain East ที่ให้บริการชาและขนมผลไม้ที่ทำโดยเชฟท้องถิ่น

Ouchi-juku ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครแตะต้อง เนื่องจากบ้านหลังคามุงจากของหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปบนถนนสายหลักได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างไม่มีที่ติ เมืองนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ มีศาลเจ้าของเจ้าชายยุคเฮอัน เทศกาลหิมะในเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาล Hange Mid-Summer ในเดือนกรกฎาคม และ Townscape Exhibition Hall เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมัยเอโดะของญี่ปุ่น นำความอยากอาหารของคุณไปด้วยเพราะ Ouchi-juku มีชื่อเสียงในด้านบะหมี่โซบะทำมือ จองการเข้าพักของคุณที่Ashinomaki Prince Hotelซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ไมล์ หรือKutsurogijuku Chiyotakiห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 ไมล์ ซึ่งทั้งสองแห่งมีอ่างน้ำพุร้อนในสถานที่

แซนด์พอยต์ ไอดาโฮ

ไอดาโฮมี สถานี Amtrak เพียงแห่งเดียวและSandpoint — ประชากร: 9,621 — เป็น FYI: เมืองที่ใกล้ที่สุดคือ Spokane, Washington ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาทีโดยทางรถไฟ เมื่อคุณออกจากรถไฟ คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศใจกลางเมืองที่เปี่ยมไปด้วยพลังศิลปะและร้านอาหารชั้นนำมากมาย เช่นThe Fat Pig , Second Avenue PizzaและTrinity at City Beach

เมืองที่แปลกตาแห่งนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของไอดาโฮ ซึ่งเป็นทะเลสาบ Pend Oreille ที่ยาว 43 ไมล์ และล้อมรอบด้วยเทือกเขาสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ เทือกเขา Selkirk, Cabinet และ Bitterroot ดังนั้นควรพกรองเท้าเดินป่าและชุดว่ายน้ำไปด้วย (มีแม้กระทั่งเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขาที่เริ่มต้นโดยตรงในเมือง) หลังจากเช่าเหมาลำเรือยอทช์ส่วนตัวสำหรับล่องเรือในยามบ่ายกับเรือGreat Northern Nauticalแล้ว ให้พักที่บ้านพักริมน้ำที่ Sandpointหรือเช็คอินที่โรงแรมบูติกเปิดใหม่Humbird ที่ Schweitzer Resortซึ่งอยู่ใกล้เคียงซึ่งมองเห็นแซนด์พอยท์ ก่อนที่การพักผ่อนของคุณจะใกล้จะหมดลง ให้ดื่ม Huckleberry Cream Ale สักแก้วที่อุดมไปด้วยกลิ่นโน๊ตของผลไม้ประจำชาติที่Laughing Dog Brewing