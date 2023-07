‘มันคือนรก’: ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวหลังจากหลายปีในแอฟริกา เล่าถึงความเจ็บปวดและความผิดหวังกับการตอบสนองของสหรัฐฯ

กลุ่มหัวรุนแรงที่นับถือศาสนาอิสลามขับรถไปที่บ้านของมิชชันนารีชาวอเมริกันในไนเจอร์ภายใต้ร่มเงาของเวลาเย็น ยิงปืนใส่ทหารยามสองคนที่ยืนดูอยู่ Jeff Woodke จำได้ว่าเห็นปากกระบอกปืนระเบิดและได้ยินเสียงกรีดร้องก่อนที่จะถูกโยนเข้าไปในรถปิกอัพที่ขับออกไป

ดังนั้น เริ่มต้นกว่า 6 ปีของการถูกจองจำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเขาถูกเฆี่ยนตี ถูกล่ามโซ่เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน และถูกกดดันซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และอดทนต่อความอดอยาก

“มันเป็นนรก” Woodke วัย 62 ปีซึ่งได้รับการปล่อยตัวในเดือนมีนาคมกล่าว “ฉันคิดว่าส่วนที่ยากที่สุดคือการรู้ว่าครอบครัวของฉัน ถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ พวกเขาก็ต้องทนทุกข์เหมือนกัน” เมื่อเวลาผ่านไป เขากล่าวว่า เขาเริ่มรู้สึกว่า “ตายเสียยังดีกว่าปล่อยให้พวกเขาทนทุกข์ทรมานต่อไป และความรู้สึกนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ปีที่แล้วที่ฉันอยู่ที่นั่น ฉันขอให้พวกเขาฆ่าฉัน”

แต่เขาและภรรยากล่าวว่า การทดสอบดังกล่าวมีมากขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าหงุดหงิดกับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่บ้านเป็นเวลาหลายปี พวกเขากล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ FBI ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจากับผู้จับกุมและให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำไม่เพียงพอเกี่ยวกับการระดมเงินเพื่อเรียกค่าไถ่ ความปั่นป่วนเกิดขึ้นในการโทรผ่าน Zoom หลายสัปดาห์ก่อนที่ Woodke จะได้รับการปล่อยตัวเมื่อ Els ภรรยาของเขากล่าวว่าเธอได้ระบายกับรัฐมนตรีต่างประเทศ Antony Blinkenเกี่ยวกับกระบวนการเรียกค่าไถ่ที่เธออ้างว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนรวย

“ฉันบอกว่าถ้าเป็นคุณที่ถูกลักพาตัวไป คุณจะเป็นอิสระในหนึ่งสัปดาห์ เพราะภรรยาของคุณมีอิสระที่จะเอาเงินของคุณไปใช้และซื้อคุณไปฟรีๆ” เธอเล่า “เพราะคุณรวย คุณจึงจ่ายได้ ค่าไถ่ แต่คนยากจนไม่สามารถทำเช่นนั้นได้”

เมื่อไม่นานมานี้ The Woodkes ได้พูดคุยกับ The Associated Press ในการสัมภาษณ์ร่วมกัน ซึ่งพวกเขาแบ่งปันรายละเอียดที่ไม่เคยมีการรายงานมาก่อนเกี่ยวกับการถูกจองจำของเขา การสนทนาของครอบครัวกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และความท้าทายล่าสุดของเขาในการกลับคืนสู่สังคม

ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ของชาวอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวกำลังได้รับความสนใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนความคับข้องใจของทั้งคู่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ไม่เท่าเทียมกันของรัฐบาลในการนำทางความสัมพันธ์กับครอบครัวตัวประกัน แม้ว่าจะมีการยกเครื่องนโยบายในปี 2558เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและคลายความกังวลว่าการจ่ายค่าไถ่อาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีทางอาญา . ถ้อยแถลงของพวกเขาแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนและตึงเครียดที่มักเกิดขึ้นก่อนการปล่อยตัวนักโทษ

FBI ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงคำกล่าวอ้างเฉพาะเจาะจงของ Woodkes แต่กล่าวว่าได้ทำงานอย่าง “ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย” เพื่อพา Woodke กลับบ้าน และรู้สึกดีใจที่เขาได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง: “เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Jeff และครอบครัวของเขาต่อไป” กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า Blinken และ Els Woodke มีการสนทนาหลายครั้ง แต่ปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับเนื้อหา

เจ้าหน้าที่อเมริกันได้พูดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ของการปล่อยตัว Woodke โดยสังเกตเพียงว่าเป็นความพยายามร่วมกัน และรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้จ่ายค่าไถ่หรือยอมผ่อนปรนอื่นๆ Woodke ได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับ Olivier Dubois นักข่าวชาวฝรั่งเศส แม้ว่าตัวประกันคนอื่นๆ จะยังคงอยู่ในพื้นที่ก็ตาม Woodke ก็ระมัดระวังในทำนองเดียวกัน โดยบอกว่าเขาไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรนำไปสู่การปล่อยตัวเขา แต่กองกำลังฝรั่งเศสนำเขากลับคืนมา

งานของ Woodke ในฐานะมิชชันนารีและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายการลักพาตัวโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กว้างใหญ่กึ่งแห้งแล้งใต้ทะเลทรายซาฮาราที่รู้จักกันในชื่อ Sahel ซึ่งกลุ่มหัวรุนแรงอิสลามใช้การลักพาตัวและเงินค่าไถ่มาเป็นเวลานานเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของนักรบญิฮาด

ด้วยเหตุนี้ เขาจึงใช้ความระมัดระวังตลอดสามทศวรรษในพื้นที่ รวมทั้งรักษาการติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตท้องถิ่นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ถึงกระนั้น ในตอนเย็นของวันที่ 14 ตุลาคม 2016 เขาถูกซุ่มโจมตีที่บ้านในเมือง Abalak ประเทศไนเจอร์ โดยกลุ่มหัวรุนแรงที่สังหารยามสองคนในที่พัก เขาบอกว่าเขาพยายามจะวิ่งแต่กลับถูกคว้าข้อมือไว้ ลากร่างของเขาครูดกับพื้น และโยนเข้าไปในรถบรรทุกที่ขับมุ่งหน้าไปยังชายแดนประเทศมาลี

เขาใช้การถูกกักขังแลกกับกลุ่มหัวรุนแรงที่ดำเนินงานภายใต้ร่มของ JNIM ซึ่งเป็นองค์กรก่อความไม่สงบที่สอดคล้องกับอัลกออิดะห์ เขาติดตามเวลาผ่านนาฬิกาแดดในตอนกลางวันและดวงดาวในตอนกลางคืน แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาได้รับนาฬิกาเมื่อใกล้สิ้นสุดการคุมขัง เริ่มแรกเขาสวดอ้อนวอนแปดชั่วโมงต่อวัน จำนวนนั้นลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเขาเริ่มสวดอ้อนวอนขอความตาย

เขาบอกว่าเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงถูกล่ามโซ่อย่างโดดเดี่ยวใต้ต้นไม้ – “คุณเคยโดนพายุฟ้าผ่าใส่เท้าไหม? นั่นจะทำให้คุณได้รับ” เขาพูดอย่างหยาบคาย – และใช้เวลาอยู่ในกระท่อมหลังเล็ก ๆ

“เมื่อพวกเขาดีกับฉันเพียงเพราะพวกเขากำลังเทศนา” Woodke กล่าว “พวกเขาบอกฉันซ้ำๆ ว่า ‘เราจะดีกับคุณถ้าคุณเปลี่ยนใจเลื่อมใส โซ่ตรวนจะหลุดออกถ้าคุณเปลี่ยนใจเลื่อมใส'”

ในช่วงต้นของการถูกจองจำ เขาบอกว่าเขาบันทึกวิดีโอพิสูจน์ชีวิตเป็นครั้งแรกของครอบครัวในขณะที่ภรรยาของเขาโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่เจรจาวิกฤตของ FBI ที่ทำงานในคดีนี้

แต่ Els Woodke และผู้เจรจาต่อรองตัวประกันส่วนตัวที่เธอทำงานด้วย Robert Klamser กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขารู้สึกว่า FBI ปิดกั้นพวกเขาในระหว่างการเจรจา ทำให้พวกเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบเขตของความต้องการและการระงับข้อมูลขณะที่พวกเขาและรัฐบาลบุคคลที่สาม พวกเขาไม่ได้ระบุว่าทำงานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มก่อการร้ายและรับเงื่อนไขของพวกเขา

Klamser กล่าวว่าพวกเขาได้เรียนรู้ในปี 2564 ว่าผู้จับกุมเรียกร้องให้จ่ายค่าไถ่ 3 ล้านยูโรและปล่อยตัวนักโทษจากเรือนจำในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา เขากล่าวว่าผู้เจรจาที่กระทำการโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวประสบความสำเร็จในการทำให้ความต้องการปล่อยตัวนักโทษลดลง โดยบรรลุวัตถุประสงค์ด้านนโยบายของสหรัฐฯ ในด้านหนึ่ง แต่ยังส่งผลให้มีการเรียกค่าไถ่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าที่ 6 ล้านยูโร ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่อาจรักษาได้สำหรับ Els Woodke ผู้ช่วยครู

ขณะที่เธอเริ่มดำเนินการเรียกค่าไถ่ เธอบอกว่าเธอได้รับการบอกว่าเธอมีอิสระที่จะทำเช่นนั้น แต่ต้องเข้าหาผู้ที่มีศักยภาพในการบริจาคเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เธอมองว่าเป็นภาระมากเกินไป เธอกล่าวว่า FBI จะไม่ให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าไถ่จะถูกดำเนินคดี ซึ่งเธอและ Klamser กล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริจาคในอนาคต

เธอไม่เคยจ่ายค่าไถ่, คร่ำครวญในระหว่างการปรากฏตัวในปี 2564 ในวอชิงตัน“ข้อจำกัด” ของรัฐบาลนั้นขัดขวางความสามารถของเธอในการหาเงินให้เพียงพอ

“ฉันพยายามแล้ว ฉันเขียนจดหมายถึงผู้คนเป็นการส่วนตัว คนที่ฉันรู้จัก” เธอกล่าวในการสัมภาษณ์ “ฉันพยายามเพราะฉันอยากจะลองทำทุกอย่างและไม่ทิ้งหินแม้แต่ก้อนเดียว”

รัฐบาลโอบามาซึ่งมีปฏิกิริยาต่อการเสียชีวิตด้วยการตัดศีรษะของตัวประกันชาวตะวันตกโดยกลุ่มไอเอส จัดทำนโยบายใหม่ในปี 2558 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวอย่างน้อยโดยปริยายว่า แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่ยอมรับการจ่ายเงินค่าไถ่ แต่ก็จะไม่ดำเนินคดีต่อครอบครัวที่ทำให้พวกเขา . แม้ว่าจะไม่มีครอบครัวใดถูกตั้งข้อหา แต่ญาติของตัวประกันในการสำรวจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมายังคงอ้างถึงความสับสนเกี่ยวกับนโยบายนี้

การปล่อยตัวภายใต้สถานการณ์ที่ทั้งทำเนียบขาวและรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้อธิบายอย่างครบถ้วนนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม เมื่อ Woodke กล่าวว่าเขาถูกขับโดยรถกระบะโตโยต้าพร้อมกับ Dubois ตัวประกันชาวฝรั่งเศส ไปยังชายแดนทางตะวันตกของไนเจอร์และได้รับการปล่อยตัว จอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว อธิบายว่านี่คือจุดสุดยอดของ “งานที่หนัก เหน็ดเหนื่อย และตั้งใจ”

Woodke กลับบ้านที่ McKinleyville รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่การปรับตัวเป็นเรื่องยาก เขาต่อสู้กับอาการบาดเจ็บที่ขาและค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมที่สูงลิ่ว แม้แต่เรื่องง่ายๆ อย่างการขอใบขับขี่ก็ใช้เวลาเป็นเดือน เขากล่าวว่าเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ แม้ว่าเขาจะกล่าวว่าสำนักงานของทูตพิเศษด้านกิจการตัวประกันของกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การสนับสนุนก็ตาม Klamser กล่าวว่ามีแผนที่จะระดมเงินจากเพื่อนและผู้สนับสนุนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

“เราไม่ใช่สิ่งของ เราไม่ใช่ชิปต่อรอง เราไม่ใช่คดี เราเป็นคน” Woodke กล่าว “เราไม่ต้องการนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยโซ่ตรวน ครอบครัวของเราไม่ต้องการต้องทนทุกข์ทรมาน”