ฝ่ายบริหารของ Biden มองข้ามแผนการของจีนในการดักฟังข้อมูลในคิวบาหรือไม่?

คณะบริหารของ Biden กำลังพยายามรับประกันว่าAntony Blinken นักการทูตระดับสูงของสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนจีนโดยมีเดิมพันสูงตามที่วางแผนไว้ แต่นักวิจารณ์ยืนยันว่าทำเนียบขาวมองข้ามการกระทำที่ยั่วยุของจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกระบวนการนี้

ตัวอย่างต่างๆ ขยายจากการเปิดเผยในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับแผนการของจีนที่เป็นไปได้ในการสร้างสถานีรับฟังทางอิเล็กทรอนิกส์ในคิวบา ไปจนถึงการเผชิญหน้าทางทหารที่ตึงเครียดในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างสองประเทศ

แผนการเยือนจีนของ Blinken ในสัปดาห์หน้าจะเป็นครั้งแรกโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2018 และเกิดขึ้นหลังจากฝ่ายบริหารของ Biden เลื่อนการเดินทางตามกำหนดก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่สหรัฐฯ ยิงบอลลูนสอดแนมของจีนที่ต้องสงสัยตกหลังจากเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐฯกระตุ้นให้ ปฏิกิริยาโกรธเคืองจากปักกิ่ง

ตอนนี้ ทำเนียบขาวไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นเหตุการณ์บอลลูนมาทำให้แผนการเจรจาต้องหยุดชะงัก เจ้าหน้าที่ตะวันตก ผู้ช่วยในรัฐสภา และผู้เชี่ยวชาญบอกกับเอ็นบีซีนิวส์

“พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการเยือนครั้งนี้จะเกิดขึ้น” นักการทูตตะวันตกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในบันทึกกล่าว “และพวกเขาไม่ต้องการถูกดึงดูดเข้าสู่เรื่องยากๆ”

ครั้งนี้ไม่ใช่บอลลูนขนาดยักษ์ที่เคลื่อนผ่านทวีปอเมริกาซึ่งสร้างความท้าทายให้กับทำเนียบขาว แต่เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในการสร้างพื้นที่ดักฟังข้อมูลของจีนในคิวบา ห่างจากชายฝั่งฟลอริดาประมาณ 100 ไมล์

จีนได้หารือกับฮาวานาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์ในคิวบา เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และผู้ช่วยในรัฐสภาที่มีความรู้ในเรื่องนี้กล่าวกับ NBC News ไม่ชัดเจนว่าจีนและคิวบามีข้อตกลงอย่างเป็นทางการสำหรับฐานทัพหรือไม่

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานแผนสำหรับไซต์นี้เป็นครั้งแรก โดยกล่าวว่าทั้งสองประเทศได้ปลอมแปลงข้อตกลงในหลักการเพื่อดำเนินการต่อ สื่ออื่นๆ ของสหรัฐฯ ได้รายงานถึงความเป็นไปได้ที่จีนจะบุกเข้าไปในซีกโลกตะวันตก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญนี้จะทำให้ปักกิ่งสามารถจับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ได้

แต่จอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่ารายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล “ไม่ถูกต้อง” Kirby และเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ไม่ได้ระบุว่าบัญชีใดไม่ถูกต้อง โดยกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหารือเกี่ยวกับการรายงานข่าวกรองที่ละเอียดอ่อน

“เรามีความกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจีนกับคิวบา และเรามีความกังวลตั้งแต่วันแรกของการบริหารเกี่ยวกับกิจกรรมของจีนในซีกโลกของเราและทั่วโลก” เคอร์บีบอกกับเอ็นบีซีนิวส์ในแถลงการณ์ “เรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อตอบโต้”

ผู้ช่วยรัฐสภากล่าวว่าฝ่ายบริหารดูเหมือนจะพยายามหลีกเลี่ยงการยืนยันรายงานเกี่ยวกับโพสต์คิวบาที่เป็นไปได้โดยการเดินทางของ Blinken ในความสมดุลและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการของปักกิ่งในคิวบายังคงไม่แน่นอน

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่า “ไม่ทราบ” ว่ามีโครงการดังกล่าวในคิวบา Wang Wenbin โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า “การเผยแพร่ข่าวลือและการใส่ร้ายเป็นกลวิธีทั่วไปของสหรัฐฯ” และกล่าวหาวอชิงตันว่าเสแสร้งจากการปฏิบัติการสอดแนมทั่วโลก

“สหรัฐอเมริกายังเป็นอาณาจักรแฮ็กเกอร์ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก และยังเป็นประเทศที่เฝ้าติดตามรายใหญ่อย่างแท้จริง” หวังกล่าว

คิวบาเพิกเฉยต่อรายงานการโพสต์เพื่อฟังแผนการของจีนว่า “น่ารังเกียจและไม่มีมูลความจริง” และฮาวานาให้คำมั่นตั้งแต่ปี 2014 ที่จะต่อต้านการปรากฏตัวทางทหารของต่างชาติในละตินอเมริกาและแคริบเบียน

ที่ Capitol Hill สมาชิกสภานิติบัญญัติจากทั้งสองฝ่ายแสดงความตื่นตระหนกเกี่ยวกับตำแหน่งที่เป็นไปได้ของจีนในคิวบา และเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของ Biden ดำเนินการเพื่อป้องกัน

“เรารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากกับรายงานว่าฮาวานาและปักกิ่งกำลังทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่สหรัฐอเมริกาและประชาชนของเรา” ประธานพรรคเดโมแครตของคณะกรรมการข่าวกรองวุฒิสภา ส.ว. มาร์ค วอร์เนอร์แห่งเวอร์จิเนีย และ ส.ว. มาร์โก รองประธานพรรครีพับลิกัน รูบิโอแห่งฟลอริดาในแถลงการณ์ร่วม

“เราต้องชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับจีนที่จะจัดตั้งศูนย์ข่าวกรองภายใน 100 ไมล์จากฟลอริดาและสหรัฐอเมริกา ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งทางทหารที่สำคัญและการจราจรทางทะเลที่กว้างขวาง” วอร์เนอร์และรูบิโอกล่าว

ประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎร ไมค์ เทิร์นเนอร์ ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอ กล่าวในทวีตว่าเขา “กังวลใจอย่างยิ่ง” จากรายงานดังกล่าว และเสริมว่า “หากเป็นจริง นี่จะเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่เป็นการรุกรานของจีน”

การตั้งค่าตำแหน่งการรับฟังใน Cub นั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับโลกที่กว้างขึ้นของจีนในการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือและศูนย์กลางที่จุดควบคุมทางเรือที่สำคัญทั่วโลก โดยจัดให้มีแพลตฟอร์ม “เพื่อดำเนินการรวบรวมข่าวกรองตามเวลาจริงกับกองทัพสหรัฐฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกของสหรัฐฯ ในภูมิภาค Craig Singleton เพื่อนร่วมงานอาวุโสของ Foundation for Defence of Democracies Think Tank กล่าว

การปฏิเสธของจีนเกี่ยวกับฐานทัพ “ไม่ควรใช้ตามมูลค่า” ตามข้อมูลของ Singleton ในตอนแรกจีนอธิบายว่าด่านหน้าที่สร้างขึ้นในจิบูตีเป็นฐานส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันเป็นฐานที่แผ่กิ่งก้านสาขาซึ่งสามารถเป็นที่อยู่ของนาวิกโยธินจีนหลายพันนาย ซึ่งรวมถึง เขากล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินที่แข็งกระด้างขนาดใหญ่

ขณะที่ฝ่ายบริหารเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับการเดินทางของ Blinken ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพจีนและสหรัฐฯ ได้หารือกันอย่างใกล้ชิดสองครั้งในแปซิฟิกตะวันตก เพนตากอนกล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนลำหนึ่งบินเข้าใกล้เครื่องบินตรวจการณ์ของกองทัพสหรัฐเหนือทะเลจีนใต้ในวันที่ 30 พฤษภาคมอย่างอันตราย วันต่อมา เรือของกองทัพเรือจีนลำหนึ่งเข้ามาในระยะ 150 หลาจากเรือพิฆาตของอเมริกาในช่องแคบไต้หวันโดยตัดผ่านหัวเรือ จีนปฏิเสธคำอธิบายของเพนตากอนและตำหนิสหรัฐฯ สำหรับทั้งสองเหตุการณ์

Blinken กล่าวกับนักข่าวหลังเหตุการณ์ดังกล่าวไม่นานว่า การปะทะที่ใกล้เข้ามาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐฯ และจีนยังคงรักษาช่องทางการสื่อสารแบบเปิดไว้

“สิ่งที่อันตรายที่สุดคือการไม่สื่อสาร และเป็นผลให้เกิดความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ผิดพลาด” Blinken กล่าว “อย่างที่เราพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ว่าเราจะแข่งขันกับจีนจริงๆ เราก็ทำให้แน่ใจว่าจะไม่เปลี่ยนไปสู่ความขัดแย้ง”

พันธมิตรของสหรัฐฯ ในเอเชียและยุโรป กังวลเกี่ยวกับความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง มองว่าการเยือนตามแผนของ Blinken มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันสงครามการค้าและหลีกเลี่ยงวิกฤตที่ไม่ได้ตั้งใจ

“พันธมิตรของเราทั้งหมดไม่สบายใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนแย่ลงเรื่อยๆ” บอนนี เกลเซอร์ กรรมการผู้จัดการโครงการกองทุนความคิดในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของกองทุนมาร์แชลล์แห่งเยอรมนีกล่าว “พวกเขาต่างต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน”

ในเดือนมีนาคม ตัวแทนเกาหลีใต้ ลี แจ-จุง ซึ่งนั่งอยู่ในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสมัชชาแห่งชาติของประเทศกล่าวว่า “สถานะปัจจุบันของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ เป็นเหมือนผงถ่านที่ฉันเกรงว่าจะระเบิดได้ทุกเมื่อ”

แต่นักวิจารณ์และสายเหยี่ยวของจีนบางคนตั้งข้อสงสัยต่อแนวทางของฝ่ายบริหาร โดยกล่าวหาว่าทำเนียบขาวพยายามอย่างเต็มที่และกระตือรือร้นเกินไปที่จะรักษาโอกาสในการพบปะระดับสูงกับจีน

“สีจะอนุญาตให้มีการเจรจาทวิภาคีอย่างจำกัดเฉพาะในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปักกิ่ง ในขณะที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมที่มีความหมายกับสินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้ามายังวอชิงตัน” ซิงเกิลตันกล่าว

หลังจากการแลกเปลี่ยนอย่างโกรธเคืองระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งในระหว่างและหลังการบินบอลลูนของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลของ Biden ได้หยุดพูดเกี่ยวกับเรือเหาะต่อสาธารณะ เว้นแต่จะถูกร้องขอ ฝ่ายบริหารยังไม่ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบเศษซากจากบอลลูนซึ่งนำโดย FBI ซึ่งถูกยิงเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่จีนต้องการที่จะดำเนินการต่อจากเหตุการณ์ดังกล่าวและแสดงความกังวลเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหากผลการสอบสวนของ FBI ได้รับการเปิดเผย ในการประชุมสุดยอด G7 ที่ญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม ประธานาธิบดีโจ ไบเดนตำหนิเรือเหาะว่าเป็น “บอลลูนโง่ๆ”