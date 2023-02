บริษัทคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในสิงคโปร์และมาเลเซีย เกี่ยวกับความเชื่อมโยงน้ำมันของอิหร่าน

สหรัฐฯ ลงโทษบริษัท 3 แห่งในสิงคโปร์และมาเลเซียสำหรับบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการขายและจัดส่งน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในนามของบริษัทที่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน

สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการค้าน้ำมันและก๊าซ และในบางครั้ง ก็มีรายงานของบริษัทท้องถิ่นที่ช่วยเหลือประเทศต่างๆ เช่น อิหร่านและรัสเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อความต้องการถังเก็บน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในเมืองนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเชื้อเพลิงรัสเซียจำนวนมากกำลังถูกผสมและส่งออกซ้ำไปทั่วโลก

“อิหร่านหันไปหาผู้ซื้อในเอเชียตะวันออกมากขึ้นเพื่อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ” ไบรอัน เนลสัน รัฐมนตรีกระทรวงเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน กล่าวในถ้อยแถลง “สหรัฐฯ ยังคงมุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมายของเตหะราน และจะยังคงบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้ที่จงใจอำนวยความสะดวกในการค้านี้”

Asia Fuel Pte. Ltd. และ Unicious Energy Pte. ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และ Sense Shipping and Trading Sdn. ของมาเลเซียถูกกล่าวหาว่าทำธุรกิจกับ Triliance Petrochemical Co. Ltd. ซึ่งถูกคว่ำบาตรในปี 2563 เนื่องจากการอำนวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของอิหร่านจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน บริษัททั้งสามแห่งเป็นหนึ่งในเก้าหน่วยงานที่สหรัฐฯ ระบุว่ามีบทบาทในการผลิต ขาย และจัดส่งปิโตรเคมีและปิโตรเลียมของอิหร่านมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังผู้ซื้อในเอเชีย

Asia Fuel ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับลูกค้าในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2564 และจัดการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บในนามของ Triliance เพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเรือจัดเก็บลอยน้ำในมาเลเซีย

Unicious ถูกกล่าวหาว่า “ประสานงานเงินหลายล้านดอลลาร์ในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมให้กับบริษัทอื่นๆ ภายในเครือข่ายและช่วยเหลือ Triliance” สหรัฐอเมริกากล่าวว่า Sense Shipping เป็น “บริษัทแนวหน้าสำหรับ Triliance” Unicious ไม่ตอบสนองต่อการโทรและอีเมลที่ขอความคิดเห็น ไม่สามารถติดต่อ Asia Fuel and Sense Shipping เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ทันที

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทการค้าของสิงคโปร์และผู้อำนวยการของบริษัทเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรจากการมีส่วนร่วมในเครือข่ายหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซียที่ขายเฮลิคอปเตอร์ให้กับรัฐบาลละตินอเมริกาในนามของบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของรัสเซีย