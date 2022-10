นี่คือที่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชั้นนำกำลังมุ่งหน้าไปพักผ่อนในปีนี้

ขณะที่จำนวนการเดินทางของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและบางครั้งก็เกินระดับก่อนเกิดโรคระบาด เราก็มีความตื่นเต้นในอากาศในขณะที่เราวางแผนและจัดกระเป๋าของเรา โชคดีที่มีแนวคิดเกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อนมากมายและแผนการพักผ่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พร้อมแล้ว

หากคุณต้องการความเป็นส่วนตัว นี่เป็นอีกตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมพร้อมคำแนะนำเฉพาะมากมาย: การเรียกดูสถานที่และกิจกรรมที่ที่ปรึกษา A-List ของTravel + Leisure แทบ รอไม่ไหวที่จะเดินทางไป

“ฉันจะเดินทางไปญี่ปุ่นทันทีที่เปิดทำการ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครกำลังพัฒนาที่นี่ เช่น การพบปะกับช่างฝีมือและผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และมีความพยายามในการอนุรักษ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติของประเทศที่ฉัน’ ฉันสนใจอยากลอง” — รีเบคก้า มาซซาโร, ATJ Travel

“ฉันรอไม่ไหวที่จะกลับไปออสเตรเลียแล้ว ตอนนี้พรมแดนได้เปิดขึ้นอีกครั้งแล้ว ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้กลับมาที่Silky Oaks Lodgeซึ่งขณะนี้ได้ต้อนรับแขกผู้เข้าพักหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ตั้งอยู่ในนอร์ทควีนส์แลนด์ในเดนทรี ป่าฝนและที่พักเป็นบ้านไม้เสาเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าฉันโชคดี ฉันจะเห็นจระเข้บนเรือล่องแม่น้ำส่วนตัว การเยี่ยมชมBotanical Arkเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ – มีเรือที่ใหญ่ที่สุด คอลเลกชันของผลไม้ป่าฝนที่กินได้ในโลกที่มีพืชเมืองร้อนกว่า 3,000 สายพันธุ์ รวมทั้งผลไม้ เครื่องเทศ และถั่ว” — โจดี้แบร์, แบร์ & แบร์ ทราเวล

“ฉันเพิ่งกลับจากการสำรวจหมู่เกาะ Austral ในเฟรนช์โปลินีเซียบนเรือขนส่งผู้โดยสารชื่อAranuiเราไปเยี่ยมชมสถานที่ใหม่เอี่ยมบนเกาะที่ห่างไกลและบริสุทธิ์” — Christina Turrini, ตาฮิติ โดย Christina

“ปีนี้ฉันหวังว่าจะใช้เวลานอกบ้านมากขึ้นในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและสวนสาธารณะของรัฐ การระบาดใหญ่แสดงให้ฉันเห็นว่าฉันให้เวลากับธรรมชาติมากแค่ไหน และฉันต้องนำบัตรผ่านประจำปี ของฉัน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์! จำนวนที่พักแกลมปิ้งคุณภาพสูงพุ่งสูงขึ้นและเทคโนโลยีที่เติมเชื้อเพลิงให้นันทนาการกลางแจ้งก็เฟื่องฟูเช่นกัน ฉันหวังว่าจะได้พักในที่พัก เช่น Getaway, Under Canvas, AutoCamp หรือที่พักที่น่าตื่นตาตื่นใจของท้องถิ่นรอบๆ อุทยานแห่งชาติ!” — ลิเลียน ราฟสัน, Pack Up + Go

“ฉันอยากกลับไปอินเดีย ฉันฝันถึงมันตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่มาเยือน ประเทศนี้มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับจิตวิญญาณของนักเดินทางแต่ละคน: ความเสื่อมโทรมทางประวัติศาสตร์ มหาราชและพระราชวังของพวกเขา นักบวชและวัดของพวกเขา เสือ; rasoiyas ( เชฟดั้งเดิม) และอาหารของพวกเขา และอื่น ๆ อีกมากมาย ชาวตะวันตกจำนวนมากมีความคิดเกี่ยวกับประเทศนี้ล่วงหน้า และเมื่อคุณไปที่นั่นเป็นครั้งแรก ใจของคุณปลิวไป” — แมเรียน มิลเลอร์, มิคาโต ซาฟารีส

“ฉันจะใช้เวลาสองสามเดือนในฤดูร้อนกับครอบครัวของฉันที่เกาะ Patmos ที่สวยงาม (สถานที่โปรดของฉัน) ในกรีซ ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานทางไกล สง่างามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ (เมืองหลวงชื่อ Hora คือ Patmos ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ยึดมั่นในสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและลักษณะเฉพาะ ทีมงานของเราได้สร้าง Petra Hotel ที่สวยงามด้วยห้องพักเพียง 11 ห้อง บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง และอาหารอร่อย” — คริสตอส สเตอร์จิโอ จาก True Trips

“ครอบครัวและเพื่อนสนิทของฉัน (พวกเราทั้ง 40 คน) กำลังเดินทางกลับไปที่ Umbria ประเทศอิตาลี มีคนไม่มากที่จะไปถึงที่นั่นในการมาเยือนครั้งแรกของพวกเขา เราพักอยู่ใน Norcia เมืองเล็กๆ (มีชาวบ้านไม่มากที่พูดภาษาอังกฤษได้) ประมาณ 25 นาทีจากหุบเขา Castelluccio ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งที่สุดดอกหนึ่งของโลก ทั่วทั้งหุบเขาสว่างไสวไปด้วยดอกถั่วเลนทิลสีเหลือง น้ำเงิน ม่วง และแดง ฉันเคยไปสองสามครั้งและในแต่ละปีก็น่าทึ่งมาก ” — คริสติน แชมเบอร์ส, DA Luxury Travel

“เคนยา เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับครอบครัวมากที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกา ฉันชอบประสบการณ์ที่หลากหลายที่คุณมี ตั้งแต่การขึ้นบอลลูนลมร้อนในแม่น้ำมาร ไปจนถึงการชมสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ไปจนถึงการเข้าร่วมโรงเรียนนักรบในแต่ละวัน ” — เลโอรา รอธไชลด์, รอธส์ไชลด์ ซาฟารีส์

วิลเดอบีสต์สีน้ำเงินอพยพ (Connochaetes taurinus) ข้ามแม่น้ำมารา เขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซมารา ประเทศเคนยา

“เมือง Trieste เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางถัดไปของฉันสำหรับฤดูร้อนนี้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ไม่ไกลจากเวนิส เมืองนี้เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในคาบสมุทรอิตาลี ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Little Vienna on the Sea'” — Matteo Della Grazia & Daniela Mencarelli ค้นหาอิตาลีของคุณ

“ฉันจะแล่นเรือไปตามSilver Dawnซึ่งเป็นเรือลำใหม่ที่ฉันโปรดปราน ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เรือลำนี้มีเสียงระฆังและเสียงนกหวีด เมื่อคุณก้าวขึ้นเรือ คุณจะอยู่ในสวรรค์อย่างแท้จริง” — Ruth Turpin, เรือสำราญ Etc

“มายอร์ก้า เดยา เป็นหมู่บ้านยุคกลางที่สวยงาม ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาเซอร์รา เด ตรามุนตานาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีฉากศิลปะ วรรณกรรม และนักชิม บรรยากาศสบายๆ กับวิถีชีวิตอันเป็นที่รัก ลานต้นมะกอก ลา ลูกแกะ , บ้านและปาร์ตี้ในชนบทที่สวยงามและสวยงาม มีอารมณ์วันหยุดที่สมบูรณ์แบบในธรรมชาติที่มีเสน่ห์ ” — ไมติ บาร์เรเนเชีย, ไม 10

“ฉันพาคุณแม่วัย 88 ปีไปงาน Queen Jubilee ในลอนดอนสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ความทรงจำที่แสนวิเศษ” — จิม สตรอง การเดินทางที่แข็งแกร่ง

เทือกเขาอะแลสกามียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในทางเดินในอ่าวกลาเซียร์ภูมิทัศน์ธรรมชาติในฤดูใบไม้ร่วงพระอาทิตย์ตกยามพลบค่ำ วิวจากการเดินทางบนเรือสำราญ

ทางเดินภายในของอลาสก้า เก็ตตี้อิมเมจ

“Alaska’s Inside Passage ถิ่นทุรกันดารที่งดงาม สัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ และโอกาสในการเชื่อมต่อกับธรรมชาติ” — แอชตัน พาลเมอร์ จาก Expedition Trips

“ตอนนี้ ฉันกำลังพักผ่อนในวันหยุดที่ล้อมรอบพื้นที่กว้างใหญ่ของทัสคานี โดยพักอยู่ในห้องแกรนด์สวีทใหม่ที่สวยงามบน Venice Simplon-Orient-Express ซึ่งกำลังสำรวจแผนการเดินทางใหม่จากเวนิสไปยังอัมสเตอร์ดัม ฉันชอบแวะที่La Corte dei Papiซึ่งเป็นวิลล่าสไตล์ทัสคานีที่มีที่พักซึ่งได้รับการบูรณะจากคอกม้าเก่า ปัจจุบันมีการตกแต่งที่หรูหรา เช่น อ่างสปา โรงแรมแห่งนี้อยู่ในครอบครัวของ David Papi เจ้าของมาแปดชั่วอายุคนแล้ว” — Eleanor Flagler Hardy สมาคมนักเดินทางรถไฟระหว่างประเทศ