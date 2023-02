ดาโคตา จอห์นสันเล่นตลกแนวกินคนของ Armie Hammer ที่งานเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์

เมื่อสามปีที่แล้ว เมื่อDakota Johnsonถูกถามโดย Ellen ว่าทำไมเธอถึงไม่ได้รับเชิญไปงานวันเกิดของ Johnson และเธอตอบว่า “อันที่จริง ไม่ นั่นไม่ใช่ความจริง Ellen คุณได้รับเชิญ” เราควรจะรู้ว่าเธอมีความสามารถ สิ่งที่ดี สิ่งที่กล้าหาญ สิ่งที่มีความเสี่ยง

และเมื่อคืนนี้ เธอทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุด เธอเล่นมุกตลก ของ Armie Hammer … กับ ลูก้า กัวดาญิโน … ต่อหน้าฝูงชนมากมาย… ในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์

ข่าวลือเกี่ยวกับการกินเนื้อคนของแฮมเมอร์แทบจะไม่ได้รับการกล่าวถึงเลยนับตั้งแต่ที่พวกเขาปรากฏตัวขึ้นในปี 2021 นอกเหนือจากสารคดีสั้นๆที่กล่าวถึงพวกเขา แต่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับราชวงศ์ตระกูลแฮมเมอร์มากกว่าข้อกล่าวหาเรื่องการกินเนื้อคน

โดยสรุป: ข้อความชุดหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าส่งจาก Hammer ถึงผู้หญิงหลายคนรั่วไหลออกมาในช่วงต้นปี 2021 และแสดงให้เห็นว่าเขากำลังจินตนาการทางเพศเกี่ยวกับการกินชิ้นส่วนของผู้หญิงที่เขาพูดด้วย รวมถึงข้อความที่ดูเหมือนว่าแฮมเมอร์จะยืนยันจินตนาการของเขา โดยกล่าวว่า “ฉันเป็นมนุษย์กินคน 100 เปอร์เซ็นต์ ฉันต้องการที่จะกินคุณ.”

แฮมเมอร์ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงข่าวลือซึ่งเขาเรียกว่า “ชั่วร้ายและหลอกลวง” โดยบอกกับ TMZ ในเดือนมกราคม 2564 ว่า “ฉันไม่ตอบสนองต่อคำกล่าวอ้างเหล่านี้”

แฮมเมอร์ลงใต้ดิน หยุดการแสดง และข่าวลือก็หยุดหมุนวน เห็นได้ชัดว่าพวกมันนั่งอยู่ในใจของผู้คน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อพิจารณาจากการเปิดตัวล่าสุดของ Luca Guadagnino (และภาพยนตร์เรื่องที่สองของเขาที่นำแสดงโดย Timothee Chalamet โดยมี Hammer แสดงร่วมกับเขาในภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาCall Me By Your Name ), Bones and Allเป็นภาพยนตร์ที่เน้นแนวคิดของการกินเนื้อคนโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีอะไร มันคงเป็นเรื่องแปลกที่จะไม่พูดถึงมัน จริงไหม? ดาโคตา จอห์นสันคิดอย่างนั้นอย่างแน่นอน เนื่องจากเธอพูดติดตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะพูดในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเริ่มเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ในพาร์คซิตี้ รัฐยูทาห์ เมื่อคืนที่ผ่านมา

นักแสดงหญิงวัย 33 ปีกำลังพูดในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ‘A Taste of Sundance’ ซึ่งเธอกำลังนำเสนอ Guadagnino ที่ได้รับรางวัล Sundance Institute International Icon Award จอห์นสันและกัวดาญิโนเคยร่วมงานกันในภาพยนตร์สองเรื่อง ได้แก่SuspiriaและA Bigger Splashดังนั้นบทพูดของเธอจึงออกจะตลกนิดๆ และนั่นคือตอนที่กระแสการกินเนื้อมนุษย์เข้ามา

จอห์นสันพูดติดตลกว่ากัวดาญิโนอยากจะแคสเธอในCall Me By Your Nameแต่เจาะจงให้เป็นตัวละครของลูกพีช (นั่นคือทิโมธี ชาลาเมต์ เอ่อ ใช่) เธอกล่าวต่อว่า “Luca ขอให้ฉันเล่นบทลูกพีช แต่ตารางงานของเราขัดแย้งกัน ขอบคุณพระเจ้า เพราะงั้นฉันคงเป็นผู้หญิงอีกคนที่ Armie Hammer พยายามกิน”

อ๊อฟ. และยิ่งไปกว่านั้น ดูเหมือนว่าเธอจะอ้างถึงเรื่องบังเอิญแปลกๆ ของเรื่องอื้อฉาวเรื่อง Hammer และเรื่องBones and Allที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์กินคนของ Guadagnino โดยกล่าวว่า “มันผ่านมาห้าปีแล้วตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนั้นฉายรอบปฐมทัศน์ที่นี่ และ Luca ก็ยังไม่หยุดพาเราไป ไปยังสถานที่ที่น่าตื่นเต้น – ใครจะรู้ว่าการกินเนื้อคนเป็นที่นิยมมาก”

ความคิดเห็นของเธอพบกับเสียงหัวเราะจากฝูงชน ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างชัดเจนกับแนวทางที่ไม่สงวนท่าทีของเธอในการจัดการกับข่าวลือ

จริง ๆ แล้ว ถ้าคุณบังเอิญสร้างหนังกินคนหลังจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการกินเนื้อคนกระทบกับนักแสดงคนใดคนหนึ่งที่คุณมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด คุณจะคาดหวังได้จริงๆ ไหมว่าจะปลอดภัยจากมุกตลกในพิธีมอบรางวัล?

หากการเผชิญหน้ากันของเอลเลนและดาโคตา จอห์นสันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไป เราก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่กลัวที่จะเล็งและยิง