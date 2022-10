ฉากศิลปะที่คึกคักได้ปรากฏขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน

ทรายบนหาดเซเว่นไมล์ของแกรนด์เคย์แมนนั้นนุ่มและขาวราวกับผมจำได้ น้ำทะเลสีฟ้าครามชวนให้หลงใหล แต่ในทริปนี้ไม่มีเรือสำราญที่ลอยอยู่บนขอบฟ้าเหมือนของเล่นอ่างขนาดใหญ่ ไม่มีเร้กเก้ส่งเสียงดังจากลำโพงที่มองไม่เห็น ไม่มีนักเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับมารวมตัวกันที่ชายหาดด้วยผ้าขนหนูลายทางที่เข้าชุดกันและกระเป๋าชายหาดที่ประดับด้วยโลโก้ ความพลุกพล่านปกติลดลงเหลือแค่คนเดินดินเป็นครั้งคราว และฉันก็บอกไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นคนในท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยว จากร่มเงาของเก้าอี้นวมที่มีหลังคาของฉัน ฉันสำรวจหอยเชลล์ที่มีแดดจ้าและนับได้ทั้งหมดเก้าคน

ฉันพลาดแนวชายฝั่งแถบนี้ ชายหาดกระโจมของ Grand Cayman ซึ่งในทางเทคนิคแล้วยาวไม่ถึงหกไมล์ (แต่ใครจะนับล่ะ) เป็นจุดโปรดของฉันเสมอ ฉันได้ดื่มขวด Caybrew ที่เย็นจัดที่บาร์ริมชายหาด หลายแห่ง ซื้อของที่บูติกของโรงแรม และแน่นอน จุ่มนิ้วเท้าของฉันลงไปในทรายละเอียดที่มีน้ำตาลละเอียดมากกว่าที่ฉันจะนับได้ แต่หลังจากที่หมู่เกาะเคย์แมน เช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของแคริบเบียน ถูกล็อคในเดือนมีนาคม 2020 ประเทศไม่ได้เปิดอีกครั้งในฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงถัดไป อย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ทำ ในทางกลับกัน ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษที่ปกครองตนเองกลับถูกจำกัดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักเป็นเวลาเกือบสองปี ในกระบวนการนี้ ประสบความสำเร็จในการปกป้องประชากรกว่า 67,000 คนจากการทำลายล้างของโรคระบาดใหญ่

“เราคิดถึงนักท่องเที่ยว พวกเขาเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของเรา” Hannah Ebanks เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากกรมการท่องเที่ยวกล่าวในวันแรกของการเยี่ยมชมของฉัน เรากำลังรับประทานแซนด์วิชชีสย่างแฟนซี หอมกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิล ที่บราส เซอรี่ ใจกลางเมืองจอร์จทาวน์ เมืองหลวง “แต่ในฐานะคนในท้องถิ่น การได้เพลิดเพลินกับหาดเซเว่นไมล์และได้สัมผัสกับสวรรค์เล็กๆ น้อยๆ นั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก”

มีตัวแทนอยู่มากกว่า 100 สัญชาติบนเกาะเคย์แมน และชาวต่างชาติคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ของผู้อยู่อาศัยในแกรนด์เคย์แมนประมาณ 65,000 คน

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางกลับได้ แต่อยู่ภายใต้กฎระเบียบการเข้าเมืองที่เข้มงวด การเข้าพักแปดวันของฉันในเดือนมกราคมจำเป็นต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนและการตรวจ COVID ก่อนเดินทางมาถึงสองครั้งและอีกสามครั้งในช่วงเวลาที่ฉันอยู่บนเกาะ (ขณะนี้ชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่ต้องทำการทดสอบ ) แต่เมื่อฉันดูหมู่เกาะมรกตทั้งสามแห่งของอาณาเขตเข้ามาดูด้านล่างฉันจากที่นั่งริมหน้าต่างของฉันในเที่ยวบินเคย์แมนแอร์เวย์ส ฉันรู้สึกว่าความยุ่งยากจะคุ้มค่า

ในหลาย ๆ ด้านหมู่เกาะเคย์แมนเป็นความผิดปกติของแคริบเบียน ประเทศนี้มั่งคั่งที่สุดในภูมิภาค และไม่มีภาษีโดยตรงสำหรับรายได้ การขาย หรือทรัพย์สิน และนี่คือบริการด้านการธนาคารและการเงิน ไม่ใช่การท่องเที่ยว ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งนี้หมายความว่าจุดหมายปลายทางสามารถปิดเรือสำราญได้ตราบเท่าที่จำเป็น ซึ่งแตกต่างจากหลายแห่งในแคริบเบียน โดยต้องสละรายได้จากผู้โดยสารหลายล้านดอลลาร์ในกระบวนการนี้ (ในที่สุด Grand Cayman ก็เปิดให้ล่องเรืออีกครั้งในเดือนมีนาคม)

มีตัวแทนอยู่มากกว่า 100 สัญชาติบนเกาะ และชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากจาไมก้าฟิลิปปินส์สหราชอาณาจักรอินเดียและแคนาดาคิดเป็น 46% ของผู้อยู่อาศัยในเกาะแกรนด์เคย์แมนประมาณ 65,000 คน เกาะอื่น ๆ ของอาณาเขต ได้แก่ Cayman Brac และ Little Cayman มีประชากรรวมกันประมาณ 2,300 คน

แต่ตรงกันข้ามกับจาไมก้าที่ฉันอาศัยอยู่มาหลายปีแล้ว ฉันพบว่าวัฒนธรรมเคย์มาเนียยากต่อการนิยาม (หมู่เกาะต่างๆ ไม่เคยมีประชากรพื้นเมืองมาก่อน และผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกในศตวรรษที่ 16 รวมโจรสลัดและลูกเรือที่เรืออับปางด้วย) ในเที่ยวบินเคย์แมนแอร์เวย์ของฉัน ข้อความที่บันทึกไว้ถูกส่งด้วยสำเนียงอังกฤษอย่างชัดเจน ที่สนามบินนานาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่แวววาวและสวยงามตั้งแต่การปรับปรุงครั้งใหญ่ที่เสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ฉันจำเสียงจาเมกาได้ในระบบ PA และฉันได้ยินคนอเมริกันและชาวแคนาดาจำนวนมากทักทายแขกของพวกเขาที่ Arrivals มันยากที่จะรู้ว่าใครเป็นใคร

ความสนใจที่มีต่อภาษาเคย์แมนนี้เป็นการต้อนรับจากการออกแบบที่ค่อนข้างน่าเบื่อและอาจไปได้ทุกที่ที่โรงแรมเคยมี แต่ฉันประทับใจกับงานศิลปะมากที่สุด – ทั้งหมดโดย Caymanians – ซึ่งนำเข้ามาในระหว่างการอัพเกรด ไต่กำแพงเหนือบันไดออกจากล็อบบี้คือ “มะพร้าว” ของจอห์น เบิร์ดการติดตั้งที่ทำจากไม้ ebonized ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สนามบิน บริเวณใกล้เคียงบนสะพานที่มีหลังคาซึ่งเชื่อมระหว่างปีกของรีสอร์ทคือหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะเคย์แมน (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “The Art Gallery at the Ritz-Carlton”) พื้นที่จัดแสดงผลงานของศิลปินท้องถิ่นมากกว่า 40 คน โดยแบ่งตามสื่

สถานที่ที่ดีที่สุดในการค้นพบศิลปะของชาวเคย์มาเนียและทำความเข้าใจวิวัฒนาการของมัน ใช้เวลาขับรถเพียง 5 นาทีที่หอศิลป์แห่งชาติของหมู่เกาะเคย์แมนซึ่งเป็นอาคารสองชั้นเรียบหรู 2 หลังที่รายล้อมสวนต่างๆ รวมถึงอาคารที่อุทิศให้กับงานประติมากรรม . ผู้เข้าชมยังสามารถเข้าถึงแกลเลอรีจากหาดเซเว่นไมล์ โดยใช้ทางเดินเท้าใหม่ไปยังแหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิง และศูนย์อาหารCamana Bay เมื่อฉันไปเยี่ยมชม “Saltwater in their Veins” เป็นนิทรรศการที่โดดเด่น ซึ่งตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ชาวเคย์เมเนียมีกับทะเลมานานหลายศตวรรษ มีผลงานของศิลปินร่วมสมัย 75 คนที่ทำให้เกาะแห่งนี้เป็นบ้านของพวกเขา

ภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2539 มีตะกร้าสานและกระเป๋าสานสวยงามหลายใบ สร้างขึ้นจากต้นปาล์มในท้องถิ่นโดยใช้ทักษะเดียวกันกับที่ช่างทำเชือกใช้กันมานานกว่าศตวรรษ จนกระทั่งประเพณีดังกล่าวหมดไปในทศวรรษ 1960 ผลงานอื่นๆ เช่น ผลงานของ Gladwyn K. “Miss Lassie” Bush ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่ออายุ 62 ปี เริ่มวาดภาพบนผนัง หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเธอใน George Town เป็นตัวแทนของสภาพแวดล้อมทางศิลปะในยุค 70

ในช่วงทศวรรษที่ 80 เนื่องจากชาวเคย์เมเนียจำนวนมากขึ้นแสวงหาการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการหรือศึกษาต่อต่างประเทศ จุดสนใจก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง: งานจากช่วงเวลานี้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ เช่น การอพยพ เชื้อชาติ และในกรณีของ “ความตายของอาแจ็กซ์” ของ Davin Ebanks ซึ่งประกอบด้วยกระโหลกเต่าห้าตัว และพิมพ์เขียวของ catboat ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการล่าเต่าตามประเพณี – ​​การพัฒนาเมืองและอิทธิพลระดับโลกที่คุกคามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเคย์มาเนีย ในขณะเดียวกัน ผลงานของ Wray Banker เรื่อง “Our Way 1994–1999” ได้โค่นล้มโลโก้ฟาสต์ฟู้ด โดยแทนที่ชื่อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้วย “เนื้อเต่า” เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับการทำให้วัฒนธรรมแคริบเบียนเป็นเนื้อเดียวกัน

ฉันคิดถึงงานมากขึ้นในช่วงพักกลางวันใกล้ๆ ที่Ms. Piper’s Kitchen & Garden ร้านอาหารแห่งนี้เปิดบนแถบ Seven Mile ในฤดูร้อนปี 2021 ซึ่งตามหลัง Comfort Suites เดิม และปัจจุบันเป็นHampton by Hilton Grand Cayman Seven Mile Beach สุด เก๋ย้อนยุค เป็นจุดริมสระน้ำในร่ม/กลางแจ้งที่ร่าเริงและแดงก่ำ โดยถูกออกแบบให้เป็นบ้านของนางสาวไพเพอร์ นักผจญภัยที่เดินทางมาถึงเกาะจากไนโรบี ประเทศเคนยา ในยุค 70 ฉันประทับใจในความใส่ใจในรายละเอียด เช่น การจับคู่เครื่องแบบพนักงานกับร่มสีชมพูรอบสระ เฟอร์นิเจอร์หวายแบบผสมผสาน และเมนูที่นำเสนอเป็นนิตยสารพร้อมโฆษณา Cayman Airways แบบย้อนยุคที่ด้านหลัง

แม้ว่าฉันจะไม่เคยพักที่Palm Heights มาก่อนทันทีที่ฉันเหลือบเห็นร่มชายหาดที่งอกออกมาจากทรายราวกับบัตเตอร์คัพยักษ์ ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน (สีของมัน สีเหลืองแสงแดดเป็นที่ชื่นชอบ) โรงแรมห้องสวีท 50 ห้องซึ่งเดิมเรียกว่า Beach Suites เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2019 เป็นที่หลบภัยสำหรับคนประเภทสร้างสรรค์ และสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ใกล้ๆ ผู้ที่ปรารถนาภาพกระตุ้นเล็กน้อยด้วยบรรยากาศของรีสอร์ทที่ผ่อนคลาย ความมุ่งมั่นของ Palm Heights ในด้านศิลปะมีความชัดเจน: เป็นเจ้าภาพจัดโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับจิตรกร ประติมากร นักดนตรี นักเขียน และพ่อครัว ที่มาพักและทำงานที่ที่พักแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่ง สอง หรือสามเดือน ผู้เข้าร่วมล่าสุดได้รวมนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้น Gabe Stone Shayer (ศิลปินเดี่ยวที่ American Ballet Theatre ในนิวยอร์ก) ศิลปินสหสาขาวิชาชีพ Kenturah Davis (ผู้ซึ่งแบ่งเวลาระหว่างลอสแองเจลิสและอักกรา ประเทศกานา) และ Dina Nur Satti

Palm Heights เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และผู้ก่อตั้ง Gabriella Khalil เข้าสู่ธุรกิจการบริการครั้งแรก ผู้ประกอบการรายนี้ซึ่งใช้เวลาส่วนหนึ่งในลอนดอนและนิวยอร์ก ตกหลุมรักเกาะแห่งนี้เมื่อสิบปีก่อน เธอบอกฉันว่าเป้าหมายของเธอคือการสร้างโรงแรมที่มีดีไซน์ล้ำสมัยซึ่งผู้คนที่มีนวัตกรรม เช่น ชาวเคย์มาเนียและผู้มาเยือนสามารถทำงานและเล่นได้ “เราต้องการใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปในโรงแรมแคริบเบียน” เธอกล่าว “ทั้งในแง่ของรูปลักษณ์และประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพัก เพื่อนำ Slim Aarons ยุคเครื่องบินเจ็ทแห่งแคริบเบียนกลับมา แต่ยังรวมถึงผลงานของศิลปินในปัจจุบัน ทั้งในประเทศและจากทั่วโลก”

วิสัยทัศน์ของ Khalil นั้นชัดเจนทั่วทั้งบริเวณ ในร้านอาหารที่มีต้นปาล์มเรียงราย ทิลลีส์ ผนังเป็นโครงตาข่ายสีขาว ซึ่งแขวนตะกร้าฟางและภาพวาดต่างๆ โดยศิลปินจากเกาะและต่างประเทศ Khalil สร้างสรรค์การตกแต่งภายในร่วมกับ Sarita Posada ดีไซเนอร์ชาวนิวยอร์กและ Courtney Applebaum ดีไซเนอร์ในลอสแองเจลิส และห้องสวีทโปร่งสบายหลายห้องแสดงภาพบุคคลที่โดดเด่นและเป็นนามธรรมซึ่งได้รับมอบหมายจาก John Reno Jackson ศิลปินชาวเคย์เมเนีย ไม่ไกลจากทางเข้าโรงแรม ภาพวาดโดย Tega Akpokona ศิลปินชาวไนจีเรีย (ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการพักอาศัยเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว) วาดภาพผู้หญิงชาวเกาะในชุดสีแดงสดแวววาว

กลุ่มเพื่อนเพลิดเพลินกับค็อกเทลและหออาหารทะเลบนชายหาดในทะเลแคริบเบียน

ในเย็นวันสุดท้ายของฉัน ฉันเดินไปตามชายหาดเซเว่นไมล์อันเงียบสงบในขณะที่แสงแดดอ่อนลง ตอนนี้เราได้ทิ้งการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดไว้เบื้องหลังแล้ว ฉันคิดว่าอีกไม่นานผู้มาเยือนจะสร้างเส้นตรงสำหรับจุดที่ฉันมีทั้งหมดให้กับตัวเอง แต่นอกเหนือจากความเพลิดเพลินในเขตร้อนชื้นที่เราใฝ่ฝันในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บ ยังมีอะไรอีกมากมายให้สำรวจ ฉากศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของเกาะอาจไม่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มันเป็นสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งเสนอวิธีใหม่ในการดูสถานที่ที่ฉันคิดว่าฉันรู้ดี ใช่ ชายหาดนั้นคุ้มค่ากับการเดินทาง แต่ความตื่นเต้นของการค้นพบก็เช่นกัน