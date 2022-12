คอนเสิร์ตซัมเมอร์ซันเซสจัดขึ้นในสวนเคิร์สเทนบอชอันตระการตา

ในเมืองที่สวยที่สุดในโลกเคปทาวน์ขนาบข้างด้วยมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกและมองเห็นภูเขาเทเบิ้ลอันเป็นสัญลักษณ์ แม้ว่าเมืองแม่จะได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีสถานที่ลับอยู่สองสามแห่งภูเขาหัวสิงโตเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับการปิกนิกอาจมีคนไม่กี่ร้อยคนบนนั้น

แต่บรรยากาศหลายคนใช้กลองหรือกีตาร์และวิวทั่วเมืองเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและดวงจันทร์ขึ้นเป็นสิ่งที่จะจดจำไปอีกนาน คอนเสิร์ตซัมเมอร์ซันเซสพระอาทิตย์ตกฤดูร้อนเป็นอีกหนึ่งที่ชื่นชอบของชาวเคปโทเนียน จัดขึ้นในสวนเคิร์สเทนบอชอันตระการตาทุกวันอาทิตย์ในช่วงฤดูร้อน ชาวบ้านแห่กันไปพร้อมกับตะกร้าปิกนิกเพื่อฟังนักดนตรีชั้นนำของแอฟริกาใต้แอร์สตรีม รูฟท็อป เทรลเลอร์ พาร์คที่ด้านบนสุดของโรงแรม Grand Daddy ใน Long Street เป็นหนึ่งในสถานที่ที่แปลกที่สุดในเมือง รถพ่วงได้รับการตกแต่งโดยศิลปินหลายคน ธีมต่างๆ ได้แก่ Dorothy, The Ballad of John and Yoko และ AfroPunk