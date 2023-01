ข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศใหม่ของ Brett Kavanaugh เปิดเผยใน Secret Sundance Doc

คำยืนยันของ Brett Kavanaughต่อศาลฎีกาในปี 2018 นั้นพัวพันกับการโต้เถียงเมื่อผู้หญิงหลายคน กล่าวหาว่าเขาล่วงละเมิด ทางเพศ หนึ่งในนั้นคือคริสติน บลาซีย์ ฟอร์ดให้การต่อหน้าสภาคองเกรสเกี่ยวกับข้อกล่าวหาพยายามข่มขืนที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ำมือของเขาในโรงเรียนมัธยม ความยุติธรรมเป็นการไต่สวนที่น่าสยดสยองและโกรธเคืองต่อคำกล่าวอ้างเหล่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่บอกเล่าโดยเพื่อนของฟอร์ด ทนายความและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และเหยื่อที่ถูกกล่าวหาของคาวานอห์อีกคนหนึ่ง ได้แก่เดโบราห์ รามิเรซเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่มหาวิทยาลัยเยล

สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือมีการบันทึกเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งจัดทำโดยหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของ Kavanaugh’s Yale ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบริการสาธารณะ ประธานและ CEO Max Stier ซึ่งไม่เพียงยืนยันข้อกล่าวหาของ Ramirez เท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นว่า Kavanaugh ละเมิดผู้หญิงที่ไม่มีชื่ออีกคนหนึ่งด้วย .

Justiceเป็นสารคดีเรื่องแรกที่เพิ่มเข้ามาในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ปีนี้ในนาทีสุดท้าย ซึ่งกำกับโดย Doug Liman ผู้กำกับที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดยอดนิยมอย่างSwingers , Go , The Bourne IdentityและEdge of Tomorrow ล่าสุดของเขาห่างไกลจากความพยายามในกระแสหลักที่สวมบทบาท การตำหนิคาวานอห์อย่างเผ็ดร้อนและกระบวนการทางการเมืองที่ทำให้เขาขึ้นสู่บัลลังก์ตุลาการสูงสุดของประเทศ และการมองฟอร์ด รามิเรซ และเพื่อนร่วมข้อกล่าวหาด้วยความเห็นอกเห็นใจ

ภาพยนตร์ของ Liman อาจไม่ได้นำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ มากมาย แต่เขาและนักเขียน/ผู้อำนวยการสร้าง Amy Herdy ชดเชยส่วนที่ขาดการเปิดเผยเกี่ยวกับการระเบิดด้วยการเล่าถึงบทที่น่าเกลียดนี้ในประวัติศาสตร์อเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้อย่างชัดเจน ตลอดจนการให้เสียงผู้หญิงที่ถูกแยกข้อกล่าวหาออกจากกัน เยาะเย้ยและท้ายที่สุดเพิกเฉย

การเปิดหูเปิดตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในJusticeมาเกินครึ่งทางด้วยรันไทม์ 85 นาทีที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เมื่อไลมานได้รับคำแนะนำที่ทำให้เขาได้พบกับบุคคลนิรนามซึ่งมอบเทปที่จัดทำโดย Stier ไม่นานหลังจาก FBI บังคับโดยความกล้าหาญของ Ford และ คำให้การที่น่าสะเทือนใจต่อหน้าคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภา—เปิดการสอบสวน อีกครั้งสั้นๆ ต่อคาวานอห์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อในตอนนั้นที่ถูกสู้รบ

ในนั้น Stier เล่าว่าเขาอาศัยอยู่ในหอพักเยลเดียวกันกับ Kavanaugh และในเย็นวันหนึ่ง เขาได้เข้าไปในห้องที่เขาเห็น Kavanaugh ที่มึนเมาอย่างหนักโดยสวมกางเกงอยู่ ซึ่งจุดนั้นกลุ่มนักฟุตบอลเกเรได้บังคับหญิงสาวที่เมาสุรา น้องใหม่ที่จะจับอวัยวะเพศของคาวานอห์ Stier กล่าวว่าเขารู้เรื่องนี้ “โดยตรง” และหญิงสาวที่มีปัญหาก็จำเหตุการณ์นั้นไม่ได้ในเวลาต่อมา และเธอก็ไม่ต้องการที่จะออกมาข้างหน้าหลังจากที่เธอได้เห็นการปฏิบัติที่เลวทรามที่ Ford และ Ramirez ถูกกระทำ ประชาชน สื่อมวลชน และรัฐบาล Daily Beast ได้ติดต่อกับ Justice Kavanaugh เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาใหม่

Stier อธิบายต่อไปว่า แม้ว่าเขาจะไม่รู้จัก Ramirez แต่เขาก็เคยได้ยินจากเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับการเผชิญหน้าที่แยกจากกันของเธอกับ Kavanaugh ที่คล้ายกันอย่างน่าขนลุก ซึ่งเธออธิบายเป็นการส่วนตัวในJustice จากคำกล่าวของรามิเรซ คาวานอห์ที่มึนเมาได้เปิดเผยตัวเองต่อหน้าเธอในวิทยาลัย และเธอเก็บกดความทรงจำเกี่ยวกับแง่มุมบางอย่างของการบาดเจ็บนี้จนกระทั่งเธอได้รับการติดต่อจากRonan Farrow แห่งนิวยอร์กเกอร์.

พระคุณของ Christine Blasey Ford เปิดเผยความโหดร้ายของผู้ถาม

ขณะที่รามิเรซเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือซึ่งดูเหมือนใกล้จะแตกร้าว เธอทนรับความอับอายนี้อย่างเงียบ ๆ โดยเชื่อว่าเธอต้องถูกตำหนิ (เพราะเธอเองก็อยู่ภายใต้อิทธิพลเช่นกัน) และถูกเหยียดหยามโดยผู้ชายคนอื่น ๆ ใน ห้อง. เรื่องราวของเธอน่าเชื่อในความเฉพาะเจาะจงและเคลื่อนไหวด้วยความปวดร้าว

รามิเรซสารภาพว่าคำถามบางข้อของฟาร์โรว์ทำให้เธอกังวลว่าเธอยังจำทุกอย่างเกี่ยวกับคืนแห่งโชคชะตานั้นไม่ได้ และบันทึกของสเทียร์ก็ดูเหมือนจะเติมเต็มช่องว่างที่สำคัญ Stier กล่าวว่าเขาได้รับแจ้งว่าหลังจากที่ Kavanaugh ติดอวัยวะที่เปลือยเปล่าของเขาบนใบหน้าของ Ramirez เขาก็ไปห้องน้ำและถูกเพื่อนร่วมชั้นปลุกปั่นเพื่อทำให้ตัวเองตั้งตรง เมื่อเขาทำงานนั้นสำเร็จ เขาก็กลับมาก่อกวนรามิเรซอีก

มันเป็นความน่ารังเกียจเพิ่มเติมเล็กน้อยในเรื่องราวที่จมอยู่ในความวิตถาร และ Liman อธิบายทั้งหมดด้วยความชัดเจนแบบขรึมที่ขยายความตกใจ ความขยะแขยง และความหดหู่ใจของคนๆ หนึ่ง—อารมณ์ที่ไปด้วยกันกับความชั่วร้าย ซึ่งก็คือ รู้สึกทึ่งกับคลิปมากมายของคาวานอห์ที่หักล้างข้อกล่าวหาเหล่านี้ด้วยความโกรธและความเท็จที่ไม่น่าเชื่อ

ด้วยการนำข้อความในบันทึกของ Kavanaugh และหลักฐานหลายชิ้นมาเทียบเคียงกันJusticeเปิดเผยคำโกหกมากมายที่ผู้พิพากษากล่าวอ้างเพื่อโน้มน้าวความคิดเห็นของสาธารณชนและเพื่อให้พรรครีพับลิกันมีเหตุผลเพียงพอที่จะลงคะแนนสนับสนุนการยืนยันของเขา

ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนที่มีความยาวเกี่ยวกับการสนทนาทางข้อความระหว่างเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของคาวานอห์กับเคอร์รี่ เบอร์เคม เพื่อนร่วมชั้นของมหาวิทยาลัยเยลของรามิเรซ ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างโน้มน้าวใจว่าคาวานอห์และทีมของเขาทราบดีถึงข้อกล่าวหาของฟอร์ดและรามิเรซก่อนที่พวกเขาจะเผยแพร่สู่สาธารณะ – เมล็ดเล่าเรื่องกับเพื่อนและคนรู้จัก

ในขณะที่ Liman ใช้ข้อความเชิงกราฟิกมากเกินไปในการสื่อความหมายบางส่วน ความคิดที่ว่า Kavanaugh (หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุด) สมรู้ร่วมคิดที่จะเก็บความลับของอาชญากรรมที่เห็นได้ชัด พร้อมกับชื่อเสียงทั่วไปของเขาว่าเป็นผู้คุกคามปาร์ตี้ที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก แต่ก็มาถึง ผ่านเสียงดังฟังชัด

น่าแปลกที่แม้เห็นฟอร์ดกำลังพูดกับไลแมนนอกกล้องในตอนเริ่มเรื่องJusticeแต่อย่างอื่นเธอก็ไม่ปรากฏตัวยกเว้นในฟุตเทจที่เก็บถาวร ถึงกระนั้น การปรากฏตัวของเธอก็มีอยู่ทั่วไปในสารคดี ซึ่งสร้างความโกรธเคืองเพิ่มเติมด้วยการสังเกตว่า FBI เพิกเฉยต่อคำแนะนำของ Stier พร้อมกับคนส่วนใหญ่อีก 4,500 คนที่พวกเขาได้รับเกี่ยวกับคาวานอห์ สำนักแทนที่จะเลือกที่จะส่งรายงาน “ที่เกี่ยวข้อง” ใด ๆ ไปยังทำเนียบขาวที่บริหารโดยทรัมป์ซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับการอนุมัติ

การสอบสวนของ Brett Kavanaugh ควรเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง: การข่มขืน

ผลที่ได้คือการวาดภาพเรื่องทั้งหมดเป็นปริศนาและเป็นเกมที่ผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาใส่อย่างไม่ยุติธรรมและมุ่งร้ายต่อการป้องกัน และผู้ชายที่มีอำนาจได้รับอนุญาตให้เล่นสเก็ตโดยการหลบเลี่ยงที่น่าสงสัยและการปฏิเสธที่บอบบาง

ความยุติธรรมเป็นบทสรุปที่ตรงไปตรงมาและตรงไปตรงมามากกว่างานสารคดีที่กล้าหาญอย่างเป็นทางการ แต่การเข้าหาโดยตรงทำให้ผู้พูดสามารถพูดเรื่องของพวกเขาได้อย่างแม่นยำและกระตือรือร้น ในกลุ่มนั้น รามิเรซได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความโดดเด่นที่น่าจดจำ ความเห็นของเธอละเอียดถี่ถ้วนและสม่ำเสมอพอๆ กับความทุกข์ใจ

ในคำปราศรัยของเธอเกี่ยวกับเสียงหัวเราะของคาวานอห์ในขณะที่เขากระทำการประพฤติมิชอบของเขา ซึ่งฟอร์ดกล่าวถึงสภาคองเกรสเช่นกัน เธอให้รายละเอียดที่ยากจะลืมเลือนซึ่งสรุปความหยิ่งผยองของผู้ทำร้ายเธอ ตลอดจนระบบที่ไม่ยุติธรรมที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะวางเขาไว้บนสังเวียน แท่นกฎหมายสูงสุดของประเทศ