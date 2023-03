การเสียชีวิตของชายชาวอเมริกันบ่งชี้ว่าไวรัสเห็บร้ายแรงกำลังแพร่กระจายไปยังภูมิภาคใหม่

การติดเชื้อจากเห็บที่หายากแต่บางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตอาจขยายวงกว้างในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับท้องถิ่นและรัฐบาลกลางเตือนในรายงานในสัปดาห์นี้ พวกเขากล่าวว่ากรณีของไวรัสฮาร์ตแลนด์นำไปสู่การเสียชีวิตของชายคนหนึ่งในปี 2564 เชื่อกันว่าการติดเชื้อดังกล่าวติดอยู่ในเวอร์จิเนียหรือแมริแลนด์ ซึ่งเป็นภูมิภาคของประเทศที่ยังไม่พบไวรัสในมนุษย์จนถึงขณะนี้

รายงานดังกล่าวเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันพฤหัสบดีที่หัวข้อ Emerging Infectious Diseases โดยเจ้าหน้าที่ของ Virginia Department of Health, Centers for Disease Control and Prevention และ National Institutes of Health รวมถึงแพทย์จาก Johns Hopkins University School of Medicine

ชายคนนี้อายุ 60 ปลายๆ และไปเยี่ยมห้องฉุกเฉินในเดือนพฤศจิกายน 2021 ด้วยอาการเป็นไข้ ท้องเสีย ปวดเมื่อย และรู้สึกไม่สบายทั่วไป ดูเหมือนว่าเขาไม่มีเห็บกัด แต่จากอาการและความจริงที่ว่าเขาใช้เวลาระหว่างบ้านสองหลังในชนบทของเวอร์จิเนียและแมริแลนด์ แพทย์ของเขาสงสัยว่ามีการติดเชื้อจากเห็บ และส่งเขากลับบ้านพร้อมยาปฏิชีวนะ น่าเสียดายที่สองวันต่อมา เขากลับมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการใหม่ๆ รวมถึงอาการสับสนและเดินไม่มั่นคง จากนั้นเขาก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

สุขภาพของชายผู้นี้แย่ลงเรื่อยๆ และในไม่ช้าเขาก็ถูกส่งไปยังศูนย์ดูแลเฉพาะทาง แม้จะมีการตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ แต่แพทย์ก็ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการป่วยของเขาได้ ในที่สุดเขาก็พัฒนาhemophagocytic lymphohistiocytosisซึ่งเป็นภาวะที่หายากแต่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายจะโจมตีอวัยวะต่างๆ ปอดและตับของเขาเริ่มล้มเหลว และเขาเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น จากนั้นเขาก็ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง สิบสามวันหลังจากเริ่มแสดงอาการ เขาก็เสียชีวิต

แพทย์ยังคงสงสัยว่าเขาติดเชื้อที่แพร่กระจายโดยแมลงหรือเห็บ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องต่อสาธารณะ เจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียจึงเริ่มทำการสอบสวน พวกเขาส่งตัวอย่างเลือดไปยัง CDC เพื่อทำการทดสอบเพิ่มเติม และไปที่บ้านของชายคนนั้นในแมริแลนด์ตะวันออกและเวอร์จิเนียตอนกลางในฤดูร้อนถัดมาเพื่อเก็บเห็บในพื้นที่ ในที่สุดการทดสอบของ CDC ก็เปิดเผยว่าเขาติดเชื้อไวรัสฮาร์ตแลนด์ และการชันสูตรในเวลาต่อมาระบุว่าเขาเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อ

ไวรัสฮาร์ทแลนด์ถูกค้นพบในปี 2009 โดยแพทย์ที่ Heartland Regional Medical Center ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐมิสซูรี เป็นที่ทราบกันดีว่าแพร่กระจายโดยเห็บ Lone Star ( Amblyomma americanum ) ซึ่งพบได้ทั่วไปในแถบตะวันออกและตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา กรณีที่รู้จักไวรัสฮาร์ตแลนด์หลายกรณีนำไปสู่การรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิต แต่มีการบันทึกไว้ในมนุษย์เป็นระยะๆ เท่านั้น มีรายงานผู้ติดเชื้อราว 50 รายในกว่าสิบรัฐจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเคนตักกี้ อินดีแอนา และไกลออกไปทางเหนืออย่างนิวยอร์ก

แมริแลนด์และเวอร์จิเนียอยู่ในขอบเขตที่เห็บคาดไว้ แต่กรณีของฮาร์ตแลนด์นี้ดูเหมือนจะเป็นกรณีแรกที่สืบย้อนไปถึงทั้งสองรัฐ เนื่องจากจำนวนเห็บจำนวนมากที่พบในบ้านของชายคนนี้ในเวอร์จิเนีย ผู้เขียนรายงานจึงเชื่อว่าเขาจับมันได้ที่นั่น ที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่พบไวรัสในตัวเห็บที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่นั่นไม่ได้เป็นการปิดกั้นการมีอยู่ของมันในพื้นที่เหล่านี้ พวกเขาเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากไวรัสดูเหมือนจะแพร่กระจายในเห็บในระดับที่ต่ำมาก พวกเขาสงสัยเพิ่มเติมว่าชายคนนี้ติดเชื้อจากเห็บตัวอ่อนเนื่องจากผู้ใหญ่มักจะไม่เคลื่อนไหวในปลายเดือนตุลาคม (ซึ่งน่าจะเป็นตัวกัด) นั่นอาจอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงไม่สังเกตเห็นรอยกัดแรกเริ่ม เนื่องจากขนาดที่เล็กกว่า และเหตุใดแพทย์จึงไม่สามารถหาหลักฐานใดๆ ได้ในตอนที่เขารู้สึกไม่สบายในอีกประมาณสองสัปดาห์ต่อมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรคที่เกิดจากเห็บที่พบบ่อย เช่น โรคลายม์ ไวรัสฮาร์ตแลนด์เป็นอันตรายที่หายากมากสำหรับมนุษย์ แต่เป็นไปได้ว่าเราจะไม่มีผู้ป่วย Heartland ที่ไม่รุนแรงหรือการติดเชื้อเหล่านี้ได้รับการวินิจฉัยผิดว่าเป็นโรคที่เกิดจากเห็บเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีอาการร่วมกัน และขอขอบคุณในส่วนของอากาศเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป เห็บกำลังขยายการกระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้ทั้งหมดโรคต่างๆพวกเขามีภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าที่ต้องกังวล

“เนื่องจากช่วงของเห็บเพิ่มขึ้นโดยรวม อุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่เกิดจากเห็บในระดับภูมิภาคก่อนหน้านี้ เช่น [Heartland virus] มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” พวกเขาเขียน